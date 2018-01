Abracabra, il piacere è servito. Con una buona dose di fantasia e soprattutto tanta magia, considerando gli oggetti del desiderio emersi dalla mente delle coppie di tutto il mondo. Di cosa stiamo parlando? Di un singolare sondaggio lanciato tra amanti di ogni età ai quali è stato chiesto chi vorrebbero come terzo inquilino sotto le lenzuola per un rapporto a tre, così da animare nottate altrimenti relegati al solito, forse banale rapporto a due. I risultati? Come riportato dal Sun, è "Harry Potter" Daniel Radcliffe una delle star più fantasticate, se si cerca un altro uomo per allargare i propri orizzonti. La ricerca è stata portata avanti dagli sviluppatori dell'app 3Somer e ha interessato un campione di oltre 40 mila persone, pronte a mettersi a nudo e confessare i propri desideri più nascosti. Quando si è trattato di ricorrere all'immaginazione e scegliere una star, uomo o donna, per aggiungere pepe alle nottate, ecco che ai "soliti" noti come Brad Pitt, Colin Farrell e George Clooney si è aggiunto anche a sorpresa il nome dell'interprete della saga fantasy più famosa degli ultimi anni. In molti, forse, considerano la sua bacchetta un potenziale toccasana per l'eros. (Continua a leggere dopo la foto)

Non ci sono però soltanto i divi di Hollywood a popolare l'immaginario collettivo erotico, ma anche le loro controparti femminili. Se per alcune coppie la persona giusta da lasciar infilare nel letto è infatti un altro uomo, tante preferiscono invece che sia una donna a gettarsi tra le loro braccia così da rendere il tutto molto più appagante. Quali sono le belle donzelle che molti vorrebbero con loro a luci spente? Anche qui, le sorprese non sono poi così tante. La regina della sensualità è la sempre osannatissima Scarlett Johansson, seguita da una Megan Fox che conferma di sapersi difendere ancora alla grande. (Continua a leggere dopo le foto)

La new entry, in questo caso, è la pimpantissima Emma Watson. E forse non è un caso, considerando che anche lei ha preso parte alla saga cinematografica Harry Potter nel ruolo della dolce Hermione. Che ci sia proprio la magia dietro la scelta fatta da tante coppie? Il motivo non è dato saperlo. Ma se anche voi fantasticate spesso sulla presenza di una di queste star insieme al vostro partner in camera da letto, sappiate che non siete certo i soli a concedervi qualche pensierino del genere di tanto in tanto.

