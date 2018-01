Un episodio che rischiava di compromettere per sempre una reputazione costruita a fatica con gli anni, quella di un professore apparentemente sempre dedito al lavoro e al miglioramento dell'istituto in cui era impiegato e che col tempo era diventato vice preside. All'improvviso, però, era stato scoperto a guardare del materiale pornografico proprio all'interno dell'edificio, masturbandosi in un'aula mentre credeva che nessuno potesse vederlo. Colto sul fatto, l'uomo aveva così improvvisamente iniziato a tormentarsi all'idea di perdere tutto quello che aveva avuto fino a quel momento. E quando a casa la moglie gli ha chiesto conto dell'accaduto, ha perso definitivamente la testa. Un caso terribile questo accaduto in Irlanda e riportato dal Daily Mail: Alan Hawe ha sgozzato i figli Liam, 13, Niall, 11 e Ryan, 6, probabilmente perché non gridassero, ha ucciso con un'ascia la moglie Clodagh, 39 anni, e poi si è suicidato nella loro abitazione di Ballyjamesduff a Co Cavan. Prima di togliersi la vita, subito dopo il massacro terribile andato in scena tra le mura di casa, ha lasciato un biglietto indirizzato ai genitori, ai fratelli, alla suocera e alla cognata su cui ha scritto: "Mi dispiace di averli uccisi in modo così brutale ma non avevo altra scelta". (Continua a leggere dopo la foto)

Solo successivamente, mentre un quartiere e una città intera si chiedevano come fosse stato possibile un episodio così brutale e drammatico, ecco emergere la verità sul conto dell'uomo, sul suo passato e soprattutto su quanto accaduto nei giorni precedenti, la molla che ha poi scatenato la sua follia. Hawe era infatti stato pizzicato a masturbarsi nelle aule di scuola, seduto a una postazione pc mentre era intento a guardare un film pornografico. La cosa aveva fatto presto il giro dell'istituto e l'uomo era spaventato, temeva di perdere il proprio posto di lavoro e di veder rovinata per sempre la propria reputazione. (Continua a leggere dopo le foto)

La scuola aveva anche avviato un'indagine interna per verificare che non ci fossero stati altri episodi del genere in passato e che non fosse stato scaricato sui computer dell'istituto del materiale illegale. In passato Hawe aveva avuto problemi proprio per la dipendenza da porno, che gli era costata innumerevoli liti con la moglie e messo a repentaglio il suo matrimonio. Episodi che sembravano ormai parte del suo passato e che invece sono riesplosi in maniera fragorosa.

