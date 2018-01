Camminava in uno dei suoi luoghi preferiti, la costa del Northumberland nel Regno Unito, tra luoghi isolati in cui da sempre amava avventurarsi per vivere emozioni all'aria aperta. All'improvviso però, mentre si trovava lontano da tutti e da tutto, eccolo accorgersi della presenza di strani rumori: in una buca poco profonda ha così scoperto la presenza di un uomo nudo, ferito e sepolto vivo. Darren Bonner, 24 anni, era stato picchiato e strangolato, poi era stato lasciato in un piccolo fosso in uno stato di semincoscienza. Quando l'escursionista ha trovato il corpo, il giovane, nonostante i gravi danni subiti al cervello, era ancora in vita ma è deceduto dopo 16 giorni in ospedale, dopo i disperati tentativi dei medici di aiutarlo. Al processo al tribunale di Newcastle è emerso poi che ad aggredire Bonner era stato Richard Spottiswood, 34 anni: un uomo che era cresciuto con la vittima, insieme alla quale spacciava cannabis. Motivo della lite culminata poi nella folle aggressione: Spottiswood aveva accusato Bonner di fare la spia a uno spacciatore rivale. Da lì le cose erano rapidamente precipitate e si era innescato l'assurdo meccanismo culminato poi nella scoperta dell'ignaro passeggiatore. (Continua a leggere dopo la foto)

I due amici, insieme alla ragazza di Spottiswood, Lucy Burn, 29 anni, di South Shields, stavano trascorrendo il fine settimana al Cresswell Towers Holiday Park, nel Northumberland. Nella roulotte che avevano prenotato è scoppiata una lite. Stando a quanto sostenuto dall'accusa, Spottiswood ha iniziato a strangolare Bonner ma non solo: gli analisi effettuati sul corpo dopo la morte hanno anche mostrato circa 12 colpi alla schiena con un oggetto simile a un bastone. Spottiswood è stato accusato di aver messo il corpo dell'amico nella parte posteriore del furgone, poi lo avrebbe trascinato e sepolto in una buca tuttavia poco profonda per coprirlo. Sia Spottiswood che la Burn sono accusati di omicidio. (Continua a leggere dopo le foto)

All'inizio la donna ha negato di sapere qualcosa sulla morte di Bonner, ma successivamente ha chiesto di parlare con la polizia e ha detto della discussione tra i due amici. Secondo la sua testimonianza, Spottiswood le avrebbe chiesto di mentire alla polizia rispetto al ruolo avuto nell'omicidio. Alla fine, però, ha deciso di confessare, spingendo poi anche il fidanzato a rivedere la sua versione dei fatti. Il processo andrà ora avanti nelle prossime settimane, in attesa delle condanne definitive per entrambi.

