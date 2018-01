La regina di Instagram senza se e senza ma, almeno per quanto riguarda gli ultimi giorni. E d'altronde cosa aspettarsi da lei, figlia d'arte, se non la stessa determinazione e grinta sfoggiata dal genitore vip in passato? Parliamo di Bianca Van Damme, figlia del noto attore Jean-Claude che tutti i ragazzi cresciuti a cavallo degli anni '90 conoscono bene per essere stato protagonista di innumerevoli film d'azione come Senza Tregua, Senza Esclusione di Colpi o Street Fighter, adattamento per il grande schermo dell'omonimo videogame. La bella ragazza, oggi 27enne, ha mandato letteralmente in visibilio il web con una serie di scatti mozzafiato che l'hanno portata a fare incetta di follower, arrivando a sfiorare quota 100 mila in pochissimo tempo. Un vero e proprio trionfo virtuale, merito soprattutto della sua innegabile bellezza, di un fisico che non passa facilmente inosservato e della voglia di mettersi in gioco e raccontarsi agli ammiratori senza troppi filtri. E di un piccolo trucchetto: usare il cognome d'arte del padre per ricordare a tutti che non sono proprio di fronte a una sconosciuta (all'anagrafe la ragazza farebbe Bianca Van Varenberg). (Continua a leggere dopo la foto)

D'altronde Bianca è decisamente la degna erede del famoso padre: con lui ha già condiviso anche il set in un paio d'occasioni, nello specifico ai tempi The Shepherd uscito nelle sale nel 2008 e che vedeva papà e figlia combattere i cattivi di turno fianco a fianco e in The Assassin del 2011, felice bis dopo quella prima volta insieme. Sul suo profilo, inoltre, la breve quanto efficace descrizione di se stessa fornita ai fan pare uscita proprio dal copione di uno dei tanti film action di Jean-Claude: "Cosa mi piace nella vita? Prendere a calci e pugni gli str*** che mi trovo davanti". Difficile insomma immaginare una ragazza più convinta di così nel voler seguire le illustre orme del genitore. (Continua a leggere dopo le foto)

Non c'è d'altronde solo il padre ad aver influenzato il cammino della bella Bianca, oggetto del desiderio non troppo celato di tanti utenti sparsi per il mondo. La madre è infatti la ex-bodybuilder e campionessa di fitness Gladys Portugues. Con due genitori così, la 27enne ha presto deciso di mettersi a sua volta in scia, frequentando corsi di atletica e arti marziali fin da giovanissima per scolpire il suo corpo e condividendo poi il risultato di tanta fatica con il popolo della rete. Che, come sempre in queste occasioni, ha subito risposto presente. Forse anche per paura di trovarsi faccia a faccia con una delusa, pericolosissima Bianca Van Damme.

