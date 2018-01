Chi ama i reality show e non è spaventato all'idea di allargare i propri confini dando di tanto in tanto un'occhiata anche a quanto accade al di fuori dell'Italia, probabilmente ricorderà la storia di Rebekah Shelton, 32 anni, star brasiliana che nel 2009 aveva preso parte all'edizione numero 10 del Big Brother inglese, l'originale Grande Fratello (anche se in realtà il format ha origini olandesi) che aveva lanciato una formula poi sbarcata con successo anche dalle nostri parti. All'epoca del suo ingresso tra le mura della casa più famosa al mondo, quello apparso sotto le telecamere era un ragazzo di nome Rodrigo Lopes, studente che aveva una grande passione per la cultura britannica e che successivamente avrebbe affrontato un'operazione per cambiare sesso e realizzare così il sogno di sentirsi finalmente a suo agio con il proprio corpo. L'ex inquilina è stata in queste ore al centro di un clamoroso caso in rete, con i fan in un primo momento disperati e poi a tirare un sospiro di sollievo. Prima, infatti, ecco arrivare la terribile notizia, apparsa su Twitter attraverso l'account della stessa Rebekah: "Siamo addolorati nell'informare tutti voi della morte della nostra Rebekah, scomparsa improvvisamente lo scorso venerdì. Chiediamo a tutti voi di voler rispettare la privacy della sua famiglia, particolarmente addolorata in un momento tanto drammatico e inatteso". Poche ore, però, ed ecco la sorpresa. (Continua a leggere dopo la foto)

Mentre i fan piangevano già la scomparsa della loro beniamina in rete con messaggi di cordoglio per la famiglia e la notizia della morte rimbalzava di sito in sito, la stessa Rebekah tornava infatti a farsi sentire sui social per far presente a tutti di essere viva e vegeta. La ragazza, che si era sottoposta a un intervento per il cambio di sesso nel 2014, ha infatti spiegato che qualche pirata informatico dal macabro senso dell'umorismo si era dato da fare per organizzare a sua insaputa lo scherzo di cattivo gusto, facendo credere a tutti che fosse improvvisamente venuta a mancare. "Sono in vacanza in Arabia, altro che in una bara" ha scritto Rebekah, dicendo che a organizzare la burla era stata una persona "che non riesce ad accettare la mia felicità e cerca in ogni modo di rovinarmi la vita". (Continua a leggere dopo le foto)

Rebekah aveva fatto parlare molto di sé in passato al momento dell'intervento, mostrando al mondo il suo nuovo look con grande entusiasmo e accompagnando gli inediti scatti del suo corpo con un messaggio di grande sensibilità: "Io ho realizzato il mio sogno. Ma non è un traguardo che può essere raggiunto senza rinunce. Invito chiunque si trovi nella mia stessa situazione a non sottovalutare cosa vi lascerete per sempre alle spalle durante questo processo e ponderare bene la vostra decisione. Ho dovuto subire 16 diversi interventi e ho perso alcuni amici e parenti, che mi hanno voltato le spalle". Rebekah aveva poi dovuto affrontare la terribile notizia di un tumore al cervello, ma due anni fa aveva annunciato di essere riuscita a lasciarsi alle spalle i momenti peggiori.

