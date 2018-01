Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Il sogno di tutti, quello di svegliarsi una mattina, scendere in tabaccheria, acquistare uno dei tanti tagliandi che promettono premi da sogno e ritrovarsi, dopo un semplice controllo, talmente ricchi da sapere di non dover più lavorare un solo giorno nella vita. Quello che, di fatto, è successo davvero a questa donna di 46 anni di nome Oksana Zaharov, americana che vive a Edgewater nel New Jersey e che ha visto la sua esistenza sconvolta di colpo senza… nemmeno volerlo. Sì, avete capito bene. La signora infatti si trovava nella città di Manhattan per il più classico degli shopping, approfittando dei saldi nel periodo festivo, quando ha chiesto a un commesso un biglietto da un dollaro per la lotteria di New York. L'uomo dall'altra parte del bancone, però, gliene ha passato per errore uno del concorso Set For Life (in italiano "Sistemato a vita") dal costo di 10 dollari. Lei, un po' seccata, ha subito fatto notare all'altro che c’era stato un malinteso, ma proprio quando stava per ottenere il cambio del prodotto, come illuminata, ha deciso di lasciar perdere e tenere con sé il pezzo di carta che le era stato recapitato erroneamente, accettando anche di sborsare qualche soldino in più. (Continua a leggere dopo la foto)

"Non sono una persona che dà particolare attenzione a questo tipo di svaghi. Non gioco praticamente mai – ha raccontato all’Huffington Post – pensate che il biglietto l’ho tenuto per un paio di settimane in casa come segnalibro prima di grattare le caselle per verificare che avessi vinto o meno qualcosa". Una volta afferrata una monetina, ecco la scoperta incredibile: la Zaharov si è aggiudicata la bellezza di 5 milioni di euro distribuiti su 20 anni, così da non doversi mai più preoccupare di dover lavorare. Il suo incredibile colpo di fortuna è diventato ovviamente una delle storie più cliccate di queste ore in rete, con gli utenti a commentare entusiasti (e molto, molto invidiosi) l'accaduto. (Continua a leggere dopo le foto)

"Giocando poco, non mi era mai nemmeno capitato di vincere prima di oggi – ha concluso nel suo racconto la fortunatissima Oksana – quando ho visto che i numeri vincenti stampati sul tagliando corrispondevano a quelli che avevo appena rivelato, ho subito pensato a un mio errore. O che il biglietto fosse falso. Non mi sono nemmeno emozionata. Soltanto quando l'ho portato nel negozio dove l’avevo acquistato e ho visto la faccia dell'uomo a cui l'ho consegnato ho capito che era tutto vero". In attesa di capire come spendere la sua fortuna, la Zaharov ha saggiamente prenotato una bella vacanza alle Bahamas per festeggiare.

