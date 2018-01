18 sexy ispezioni all’aeroporto

Quando in prospettiva di un viaggio sappiamo di dover prendere l’Aereo, di solito ci rechiamo almeno 1 ora prima dell’imbarco in aeroporto, perchè sappiamo benissimo di poter incorrere in intoppi di ogni tipo durante l’imbarco, durante il check in e durante l’ispezione che rappresenta, quasi per tutti noi, una sorta di "esame". (Continua a leggere dopo la foto)

Mentre affrontiamo la fila interminabile per l’ispezione siamo sempre con il dubbio che qualcosa possa andare storto. Per fortuna in genere tutto si risolve al meglio, ma vediamo assieme alcune ispezioni pressoché imbarazzanti di persone meno fortunate di noi! (Continua a leggere dopo la foto)

Questo pover uomo, con tutti i suoi problemi fisici, viene sottoposto ad un’ispezione quasi "medica" (la foto parla da sé!). Non conosciamo le motivazioni di tanta meticolosità, ma quel che è certo è che questa perquisizione sembra un attimo "esagerata". (Continua a leggere dopo la foto)

Questa foto è davvero comica: il poliziotto non sembra per nulla convinto della cosa, mentre il ragazzo sembra invece a suo agio. Probabilmente si tratta di un semplice equivoco, ma lo scatto resta degno di qualche grande film! (Continua a leggere dopo la foto)

Questa povera signora si trova sulla pedana di controllo, la donna che la sta ispezionando ha deciso di iniziare con un po’ di fisioterapia. Metta la schiena dritta, esponga il petto e stia eretta! Insomma, un po’ di ginnastica ci voleva! (Continua a leggere dopo la foto)

La fortuna di essere ispettori è anche quella di incontrare delle belle donne e quindi divertirsi nella loro ispezione. Quello che vediamo è uno scampolo di cosa accade quando un ispettore incontra una bella donna, successivamente vedrete anche altre foto simpatiche! (Continua a leggere dopo la foto)

Potrebbe in questo caso l'aspetto della povera "perquisita" aver influenzato il grado della perquisizione? Ci sarà senz'altro una spiegazione logica alla cosa, ma nel frattempo il dubbio rimane! (Continua a leggere dopo la foto)

Questa povera donna anziana costretta sulla sedia a rotelle è stata presa di peso ed alzata per effettuare un’ispezione approfondita. Non sono note le cause della perquisizione.