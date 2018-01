La terra trema. Un terremoto di magnitudo 7.2 è stato registrato nei Caraibi stamani. L'epicentro del sisma è stato individuato a 202 chilometri da Barra Patuca, in Honduras e a 307 km a sud ovest di George Town, nelle isole Caiman. Il terremoto è avvenuto sotto la superficie del mare, ad una profondità di circa 10 km. Nella capitale dell'Honduras, Tegucigalpa, hanno tremato i vetri delle finestre, mentre sulle coste interessate dall'allarme tsunami si sta provvedendo a far evacuare le persone. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose in seguito al terremoto. Il sisma ha sprigionato un'energia quasi 30 volte superiore a quella del terremoto di Norcia del 30 ottobre 2016. Lo ha provocato l'attivazione della faglia lunga quasi 100 chilometri che separa la placca caraibica da quella del Nord America: i lembi sono scivolati l'uno contro l'altro con un movimento orizzontale di quasi 10 metri, che potrebbe generare tsunami minori. Lo ha detto all'ANSA Carlo Doglioni, presidente dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. (Continua dopo la foto)

Una notizia che arriva a ridosso della scoperta di una sorgente di magma sotto l’Appennino meridionale che si trova in profondità nell’area del Sannio-Matese e che potrebbe generare "terremoti con magnitudo significativa" rispetto ai sismi fono ad ora registrati in quest'area. A scoprirlo è stato un team di scienziati italiani in uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia. Lo studio "Seismic signature of active intrusions in mountain chains" e pubblicato su Science Advances, spiegano i ricercatori, "impatta sulle conoscenze della struttura, composizione e sismicità delle catene montuose, sui meccanismi di risalita dei magmi e dei gas e su come monitorarli".

[caption id="attachment_249797" align="alignnone" width="1024"] [/caption]

"Le catene montuose sono generalmente caratterizzate da terremoti riconducibili all’attivazione di faglie che si muovono in risposta a sforzi tettonici" evidenzia Francesca Di Luccio, geofisica dell'Ingv e coordinatrice, con Guido Ventura, del gruppo di ricerca.

"Tuttavia, -spiega la ricercatrice- studiando una sequenza sismica anomala, avvenuta nel dicembre 2013-2014nell’area del Sannio-Matese con magnitudo massima 5, abbiamo scoperto che questi terremoti sono stati innescati da una risalita di magma nella crosta tra i 15 e i 25 chilometri di profondità". Un’anomalia, prosegue, "legata non solo alla profondità dei terremoti di questa sequenza (tra 10 e 25 km), rispetto a quella più superficiale dell’area (minore di 10-15 km), ma anche alle forme d’onda degli eventi più importanti, simili a quelle dei terremoti in aree vulcaniche".

Ti potrebbe interessare: Terremoto di 6.5: morti ed edifici crollati. Le autorità emanano l’allerta tsunami