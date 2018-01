Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

«La corrida non è uno sport, non è una gara tra un toro e un uomo. È piuttosto una tragedia: la morte del toro», scriveva Ernest Hemingway, il più famoso cantore della corrida. Eppure a volte, anche se solo per una scena, nell’arena vince il toro. Così è successo stavolta nell'arena di Queretaro in Messico, vittima il torero Francisco Martinez, 21 anni, salvato dal provvidenziale intervento del fratello. Francisco, dopo essere stato colpito dal toro, giace a terra svenuto dopo essere stato colpito dal toro quando il fratello maggiore Felipe intuisce il pericolo: rapidamente scavalca le barriere e si precipita su di lui per proteggerlo. Il toro arriva e lo incorna, fortunatamente provocandogli solo ferite superficiali. Entrambi i fratelli si sono rapidamente ripresi dal terribile spavento, ma il gesto di Felipe è stato sottolineato da diversi media internazionali. Nel giugno scorso gli appassionati della corrida avevano visto morire uno dei talenti più puri degli ultimi anni, Ivan Fandino. Nato nel 1980 a Ordoña, nei Paesi Baschi, decise di seguire la sua passione anche se in famiglia nessuno era dell’ambiente. (Continua dopo la foto)

Evento raro in un campo dove il «mestiere» si tramanda spesso di padre in figlio. Prese « l’alternativa» — rito di passaggio da novillero a matador — nel 2005 a Bilbao, con il grande El Juli come padrino. Da allora, ha girato le più importanti «plaza de toros» di Spagna e Francia. Il momento culminante della sua carriera è stato il 29 marzo 2015, quando affrontò da solo nella piazza di Las Ventas a Madrid, la più prestigiosa, ben sei tori. Tutto esaurito sugli spalti, Fandiño «firmò un pomeriggio entrato nella storia», scriveva El Pais. La cornata è entrata per quindici centimetri nel costato dell’uomo che voleva domare e dominare la bestia. Ha trafitto il polmone destro e un rene.

«Fate in fretta perché sto morendo», sono state le sue ultime parole. Non ce l’ha fatta. È spirato mentre lo trasportavano all’ospedale. Negli anni scorsi la Catalogna aveva chiesto e ottenuto nel 2010 che la corrida venisse bandita dai suoi territori, decisione poi di fatto annullata dalla Corte Costituzionale spagnola. La decisione era stata presa con otto voti a favore e tre contrari dalla Consulta. La Corte ha stabilito che la regolamentazione della corrida, bene culturale nazionale, è competenza dello Stato e non delle regioni. Il divieto era stato approvato dal Parlamento sulla base di una iniziativa popolare animalista.L’interdizione della corrida, considerata una tradizione `spagnola´ era stata letta non solo come una misura in linea con le posizioni degli animalisti, ma anche come una ulteriore sfida da parte dei partiti catalanisti e indipendentisti allo Stato centrale.

