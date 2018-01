Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Ci sono record, al mondo, ai quali tutti noi ambiamo, traguardi importanti capaci di scrivere per sempre il nome di una persona nelle pagine della Storia, quella con la s maiuscola. E ci sono di contro primati che nessuno di noi vorrebbe vedersi appiccicati addosso, etichette ingombranti con cui non vorremmo mai trovarci a fare i conti. Questo penseranno molte di voi sentendo parlare di Supatra Sasuphan, ragazza che nel 2010 era stata iscritta nel famigerato Guinness dei Primati per essere la teenager "più pelosa al mondo". Tutta colpa di una malattia nota come Ipertricosi o "Sindrome del Lupo Mannaro", nome scelto ovviamente dai più fantasiosi come omaggio alle celebri creature che popolano i film fantasy. Una condizione talmente rara che soltanto una cinquantina di persone in tutto il mondo ne soffrono. Le sue foto, nel corso degli anni, hanno fatto il giro del mondo, mostrandola completamente ricoperta di peluria anche sul volto. Oggi, però, come raccontato dalla testata inglese Daily Star, la sua vita sta conoscendo dei miglioramenti, anche se molto limitati. La ragazza non è infatti ancora guarita, ma sta lavorando molto al suo look per mostrarsi diversa e molto meno grottesca agli occhi dei fotografi che da sempre seguono la sua vita. (Continua a leggere dopo la foto)

La ragazza, disperata per la sua singolare condizione, si era sottoposta a un trattamento con il laser negli anni passati. Uno sforzo che purtroppo per lei si era rivelato però poco utile, vista la crescita continua di peli proseguita poi nei giorni successivi. Ora, però, ha deciso di sottoporsi a una serie di trattamenti di bellezza che prevedono rasatura costante di alcune zone più sensibili come il viso, diffondendo nuove immagini che la mostrano finalmente con la faccia libera, quasi del tutto, dall'ingombrante presenza, svelando così per la prima volta il suo volto sempre rimasto nascosto. A diffonderle è stato il padre Samrerng, che le è sempre rimasto accanto nella sua battaglia. (Continua a leggere dopo le foto)

"Non mi sento per niente speciale - ha dichiarato lei sulle pagine del Daily Star - mi sento una persona come tutte le altre. Diversa magari, sì. Ma non per questo più sfortunata". La ragazza ha rivelato altri dettagli sorprendenti della sua vita negli ultimi anni: su tutti, quello di essersi sposata con una persona che la ama e la aiuta ad affrontare il suo problema. "Potreste pensare che sia il primo che mi è capitato. Invece non è solo il primo uomo della mia vita, ma quello giusto".

