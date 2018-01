Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Uno scandalo a luci rosse che ha spaventato il web e gettato nel terrore tantissime persone, la maggior parte delle quali inglesi, che si sono ritrovate loro malgrado in rete, protagoniste di scatti vietati ai minori che non pensavano qualcuno avrebbe mai diffuso. A raccontare quanto accaduto nelle scorse ore su Twitter, piattaforma utilizzata per diffondere le immagini, è il Sun, testata che per prima ha denunciato l'accaduto spingendo la polizia postale a intervenire in fretta e furia per tentare di arginare la situazione. Cosa è successo? Semplice. Alcuni turisti che negli ultimi mesi hanno deciso di recarsi in località famose per essere considerate mete trasgressive e di sfrenato divertimento, come l'isola di Magaluf in Spagna o Zante e Kavos in Grecia, sono state filmate senza il loro consenso in dei momenti di intimità all'interno dei resort dove alloggiavano. Su Twitter sono poi comparsi messaggi contenenti link che rimandavano ai siti hard dove il materiale era stata pubblicato, alcuni dei quali sono stati rimossi soltanto dopo più di una settimana dalla loro pubblicazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Alla fine, anche grazie alla denuncia fatta dal Sun che per primo aveva sottolineato l'accaduto dopo le segnalazioni ricevute, gli amministratori del social hanno provveduto alla rimozione dei collegamenti. Commenti ufficiali da parte degli amministratori di Twitter non sono ancora stati rilasciati, ma si tratta di uno scandalo che sta comunque facendo molto clamore soprattutto sulle testate britanniche: la maggior parte delle persone che sono state immortalate nelle foto, infatti, sono di nazionalità inglese, spesso comitive di giovani che salpavano per una meta comune alla ricerca di un po' di svago e, perché no, qualche nottata sopra le righe lontano da casa. (Continua a leggere dopo le foto)

"Questo è il meraviglioso mondo delle vacanze" si legge così nella descrizione fornita da uno dei siti a luci rosse, che accompagna una serie di sequenze di persone intente a fare sesso. Il caso ha spinto molti utenti a chiedere delle misure di controllo molto più severe per combattere la diffusione di materiale privato: spesso sono ex fidanzati a divulgare foto compromettenti delle loro ex in quella che viene definita ormai in gergo "revenge porn", ovvero "vendetta porno", pratica molto squallida che purtroppo ha già conosciuto una notevole popolarità.

“Ha perso la testa, per una pornostar”. Scoop a luci rosse per il vip fresco di divorzio dalla bella moglie: tra “like” tattici in rete e scambi social, per lui sembra davvero esserci soltanto lei tra i pensieri. Lei che, udite udite, è una regina del mondo dell’hard…