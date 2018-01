Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

"Sei troppo giovane per avere una malattia così seria, non devi preoccuparti". Una diagnosi in ospedale che sembrava aver rassicurato i parenti di una giovane donna, preoccupata dai forti dolori che accusava ormai da tempo. E che purtroppo si è invece rivelata drammaticamente errata. A raccontare la storia di Nicole Yarran, 34 anni, e della battaglia che la sua famiglia sta portando avanti dopo la sua scomparsa è il tabloid inglese Metro. A ucciderla un tumore all'intestino che le è stato diagnosticato solo quando era troppo tardi. I dottori dell'ospedale nel quale si era recato a dicembre 2015, infatti, le avevano spiegato che probabilmente soffriva semplicemente di una colica e che non c'era motivo di allarmarsi. Soltanto successivamente, durante una visita dal ginecologo, era invece emersa la presenza di diverse metastasi già diffuse nel suo corpo. Una battaglia che purtroppo Nicole ha iniziato già in salita e che alla fine l'ha vista arrendersi. Nel riportare il caso all'attenzione dei media, i genitori hanno anche deciso di diffondere delle immagini scioccanti della figlia in un letto d'ospedale, malata, per sensibilizzare gli utenti e spingerli a donare soldi per la ricerca, mentre loro si dicono determinati ad andare fino in fondo per appurare ogni responsabilità sull'accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)

La madre di Nicole, Carer, ha aggiunto: "Nicole aveva fiducia nei medici che l'hanno visitata e invece loro l'hanno dimessa senza prima aver cercato di capire davvero cosa avesse. Sarebbero bastati degli esami più accurati per capire il tipo di malattia di cui soffriva. Ora, invece, i nostri nipotini dovranno crescere senza più una madre, senza più la sua presenza accanto a incoraggiarli nel corso della loro crescita. Non riusciremo mai a superare questo orrore: ancora oggi mi sveglio ogni tanto e spero di scoprire che è stato tutto un incubo, che lei è ancora qui insieme ai suoi bambini". Stando a quanto raccontato, i medici aveva spiegato che Nicole era "troppo giovane" per poter avere complicazioni più serie. (Continua a leggere dopo le foto)

Kathy ha deciso di lanciare una campagna virtuale per raccogliere fondi così da aiutare altre persone che soffrono della terribile malattia a permettersi le cure del caso e ricevere tutta l'assistenza necessaria. Da qui la decisione di pubblicare le foto della figli: "Nicole era spaventata, ma non si è mai arresa. Temeva che non ce l'avrebbe fatta, ma ha lottato con coraggio giorno dopo giorno, senza mai perdere il sorriso. Chi soffre di questo male non deve mai gettare la spugna: il primo passo per provare a risalire è credere di potercela fare, avendo accanto persone pronte a sostenerti durante la lotta".

