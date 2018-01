Una storia drammatica, tra le tante che hanno caratterizzato l'inizio di questo 2018 accolto come ogni anno con speranza e buoni propositi dalle famiglie di tutto il mondo. Negli Stati Uniti, poco dopo i festeggiamenti per lo scoccare della fatidica mezzanotte, è infatti andato in scena un inspiegabile massacro che ha lasciato sconvolto un paese intero e che ha ancora molte zone d'ombra che gli investigatori non sono riusciti a chiarire. Tutto è successo quando un ragazzo di soli 16 anni ha imbracciato un fucile che si trovava all'interno dell'abitazione dove viveva e ha aperto il fuoco contro i propri parenti con l'arma, una semiautomatica. Così sono morti i genitori del giovane, la cui identità non è stata ancora diffusa, Steven e Linda Kologi rispettivamente di 44 e 42 anni. Una furia omicida improvvisa alla quale non sfuggite nemmeno la sorella Brittany, di 18 anni, e un'amica di famiglia di nome Mary Schultz, 70 anni. La strage è avvenuta nella casa della famiglia Kologi a Long Branch, New Jersey, una cittadina di di 30 mila abitanti sul Jersey Shore. (Continua a leggere dopo la foto)

Non è ancora chiaro l'orario in cui la strage è andata in scena, se poco prima dei festeggiamenti o subito dopo, mentre il mondo era incollato allo schermo per seguire il conto alla rovescia. Il ragazzo che secondo le prime ricostruzioni avrebbe effettuato il massacro è stato arrestato ed è al momento in custodia da parte delle forze dell'ordine, che lo interrogheranno per capire il motivo di questa follia. L'arma con la quale è stata effettuata la strage è stata a sua svolta sequestrata: probabile che si trattasse di un fucile tenuto in casa dai famigliari del giovane, e al momento non è chiaro se dentro l'abitazione ci fossero o meno altre armi. (Continua a leggere dopo le foto)

Ad allertare gli agenti è stata una telefonata al 911, il numero di emergenza statunitense, che aveva fin da subito lasciato intuire la gravità della situazione. Una volta accorsi nell'abitazione, i poliziotti hanno trovato i corpi delle vittime e hanno proceduto all'arresto dell'adolescente. Inutile l'arrivo dei soccorsi che si sono subito precipitati sul posto: per tutte le persone raggiunte dalle pallottole esplose dal fucile non c'era già più niente da fare. A sopravvivere alla strage sono stati l'altro fratello del ragazzo e il nonno, anche se non è chiaro se se la siano cavata per una semplice coincidenza o se siano stati volontariamente risparmiati.

