Una carriera che sembra finalmente rilanciata, per la gioia sua e dei tanti appassionati di calcio che negli anni è riuscito a conquistare trasformando in tifosi sfegatati. James Rodriguez, attaccante colombiano, è sicuramente uno degli uomini del momento per gli appassionati di pallone, con una fase critica per la sua maturazione coincisa con l'acquisto da parte del Real Madrid, squadra dove non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che inizialmente sperava, con il successivo prestito ai tedeschi del Bayern Monaco, dove è lentamente rinato tornando a essere il killer dell'area di rigore che eravamo abituati a conoscere, nonostante qualche problemino fisico. Non c'è soltanto lo sport però nel mondo di James, che in queste settimane è tornato a far parlare di sé anche per la propria vita sentimentale. Il centravanti è infatti tornato single dopo un matrimonio di sei anni con la bellissima connazionale Daniela Ospina, dalla quale si è però definitivamente separato. Fedele a un luogo comune che vuole i calciatori sempre scatenati da questo punto di vista, Rodriguez ha però dimostrato di non essersi affatto perso d'animo. (Continua a leggere dopo la foto)

James ha lasciato in giro per la rete una serie di indizi che non sono affatto passati inosservati agli appassionati di gossip, pronti a cogliere ogni sfumatura della vita virtuale e non delle star. Il calciatore, che solitamente è poco attivo su Twitter dove "segue" soltanto una manciata di persone, si è infatti mostrato interessato al profilo di Kendra Lust, attrice a luci rosse che all'anagrafe risulta in realtà Michelle Anne Mason. 39 anni e un fisico ovviamente per nulla banale, la star dell'hard sembra essere riuscita nell'impresa, con gran sorpresa di tutti, di attirare le attenzioni di un atleta solitamente molto riservato. (Continua a leggere dopo le foto)

Che dopo la passione virtuale possa sfociare tra i due anche un interesse più concreto? Difficile a dirlo, come spiega il Sun, visto che gli indizi sono pochi e i dubbi tantissimi. James farebbe però bene, in caso di intenzioni bellicose, a informarsi sulla situazione sentimentale della donna, che ha un bambino con il marito di mestiere poliziotto. Meglio, insomma, accertarsi prima della disponibilità di Kendra, se non vorrà avere a che fare con un tutore della legge completamente fuori di sé.

