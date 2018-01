Difficile passare il Capodanno tranquilli è sereni se si è (o quantomeno si è stati) una star del piccolo schermo. Impossibile non presenziare ad almeno un paio di party, di quelli con la p maiuscola, altrimenti che vita mondana sarebbe? E impossibile allo stesso tempo presentarsi in diverse location vestiti alla stessa maniera, pena l'iscrizione nel libro nero della mondanità. Come ovviare dunque alla necessità di varcare svariate porte senza però poter mai sfoggiare lo stesso look? A darci una risposta, pratica anche se non certo in linea con il bon ton, è Alicia Arden, attrice famosa per essere stata nel cast dell'immortale serie tv Baywatch che raccontava le imprese in riva al mare di un gruppo di affiati bagnini (e soprattutto bellissime bagnine). Oggi 48enne, la bella Alicia ha pensato bene di cambiarsi d'abito tra un brindisi e l'altro tra i sedili della sua auto, senza preoccuparsi del fatto che, per portare a termine l'impresa, sarebbe dovuta rimanere completamente nuda, nemmeno uno straccio di vestito addosso. (Continua a leggere dopo la foto)

Apriti cielo: un paparazzo si è subito fiondato sulla facilissima preda, immortalandola in un momento a dir poco imbarazzante, mentre cercava di ricomporsi prima della successiva festa. Le foto hanno ovviamente fatto il giro del web: a pubblicarle per primo il Daily Mail, che ha raccontato come la Arden sia sembrata tutto sommato abbastanza divertita dal siparietto a luci rosse della quale si è resa protagonista, senza nemmeno preoccuparsi troppo di quella macchinetta fotografica che ovviamente non voleva saperne di smetterla di scattare. Gli utenti, in visibilio, si sono scatenati con la solita, lunghissima sfilza di commenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Non ha d'altronde certo aiuto il successivo cambio di look, considerando che l'abito scelto da Alicia lasciava intravedere senza nemmeno troppa fantasia le forme del suo corpo, capezzoli in primis. Insomma, un bel modo per iniziare il 2018 con un siparietto trash che già si candida a diventare uno dei momenti clou dell'annata appena cominciata. Scontato pensare che illustri colleghe del mondo dello spettacolo si stiano già preparando per rispondere a loro volta.

