Paura e terrore per un altro violento incendio che è divampato nel pomeriggio in un edificio di 12 piani. Subito la mente è corsa all'ipotesi terrorismo, fin qui scongiurata, però. È avvenuto tutto nella zona nord di Manchester, in Inghilterra, come riferisce il Mirror online, aggiungendo che al momento non è chiaro se ci siano vittime o meno. Il palazzo si trova nei pressi del frequentatissimo e centralissimo centro commerciale Arndale. Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco si sarebbe sviluppato al nono piano, ma ora diversi piani sono invasi da fumo e fiamme, scrive la stessa fonte. In un comunicato, i vigili del fuoco della città hanno fatto sapere di essere impegnati al nono piano e hanno chiesto "di evitare se possibile la zona", e sarebbero intervenuti con 12 mezzi. Agli abitanti del quartiere hanno chiesto di tenere finestre e porte chiuse. (Continua a leggere dopo la foto)

Un cronista della Bbc, presente sul posto, ha raccontato che l'incendio comunque sembra essere sotto controllo. L'incendio ha ricordato agli inglesi la tragedia dello scorso 14 giugno, quando un incendio è divampato alla Grenfell Tower di Londra, il grattacielo di edilizia sociale di 24 piani in cui morirono 71 persone. (Continua a leggere dopo la foto)

La cosa più importante, fin qui, è che è stata scacciata ogni ipotesi legata a un eventuale attacco di tipo terroristico. Manchetser, infatti, ha già subito diversi attacchi, ricordiamo su tutti quello durante il concerto della cantante Selena Gomez che sconvolse la città e il mondo intero. Ora si attendono nuovi dettagli e la speranza è che nessuno abbia perso la vita in questo drammatico incidente.

