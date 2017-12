Lavorava in un autolavaggio, una professione che non lo faceva sentire orgoglioso di sé stesso e che lo portava, ogni volta che si trovava di fronte una donna, a inventare bugie e scuse pur di non rivelare la verità. Un castello di menzogne che puntualmente edificava a ogni appuntamento e che a lungo andare lo ha portato, però, in un vortice di violenza e follia senza freni. A raccontare la storia di Evgeny Markov, 34 anni, è il Daily Mail. L'uomo, single, aveva conosciuto una donna dalla quale era rimasto subito affascinato, una coetanea di nome Irina Kozlova alla quale si era presentato raccontando di essere un ricco uomo d'affari. Dopo poco, però, ecco che la sua reale occupazione era venuta alla luce. Sentendosi deriso dal modo in cui la donna lo aveva smascherato e dalle parole utilizzate nell'occasione, ecco però che nella testa di Evgeny era scattata una folle decisione: quella di vendicarsi per l'umiliazione e uccidere l'altra. Così ha finito per attirare Irina a un appuntamento, dicendo di volerle fare un regalo per riappacificarsi con lei. Invece, l'ha massacrata appena si è trovato da solo con lei. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando i due si sono trovati vicino al ristorante dove sarebbero dovuti andare a cena, Evgeny ha infatti chiesto a Irina di chiudere gli occhi così da poterle dare il pensierino che aveva preso per lei. Poi ha estratto un coltello dalla tasca e ha iniziato a colpirla, senza sosta, fino a infliggerle 88 pugnalate. Tutto è successo pochi giorni prima del Natale nel villaggio di Ust'-Mana, vicino alla città siberiana di Krasnoyarsk, in Russia. Irina, che aveva da poco divorziato, era conosciuta per essere una bravissima sciatrice e snowboarder. La sua morte ha scioccato la comunità locale. (Continua a leggere dopo le foto)

Il corpo straziato della donna è stato ritrovato nella sua Mini Cooper mentre Evgeny si era tranquillamente diretto in un ristorante: raggiunto dalla polizia ha immediatamente confessato il delitto, raccontando di essersi sentito umiliato. "Sono rimasto sconvolto quando ha scoperto la verità - ha detto agli agenti - Non sono un businessman, ma lavoro in un autolavaggio: ha riso di me per la mia bugia". L'uomo è stato arrestato per l'omicidio di Irina ed è ora in attesa della sentenza a suo carico.

