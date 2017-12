Nelle scorse settimane, durante la cerimonia degli MTV Video Music Awards, aveva attirato tutta l'attenzione su di sé confessando di far crescere la figlia Willow e il figlio Jameson senza etichette di genere. Una rivelazione, quella fatta dalla cantante Pink, che aveva scatenato delle polemiche aspre ma anche complimenti sinceri da parte dei suoi tantissimi fan. Ora, come riportato dall'Huffington Post, ecco però arrivare anche le conseguenze concrete di quelle parole. L'artista è infatti riuscita a ispirare tante altre donne con il suo discorso, al punto da arrivare a essere fermata da una mamma in un negozio di alimentari e di aver pianto insieme a lei su quella splendida e difficile avventura che è avere un bambino. A raccontare l'episodio è stata la stessa Pink tramite un tweet diventato subito virale, spiegando cosa le è successo. "Una mamma dolcissima - scrive la cantante, amata dai follower soprattutto per lo stile secco e diretto con cui è solita mettersi a nudo in ogni occasione . mi ha fermato l'altra notte al supermercato e mi ha detto delle parole dolci sul mio modo di mostrare la maternità: non ho paura di mandare tutto a pu****e in pubblico" ha scritto l'artista americana tramite il suo account. (Continua a leggere dopo la foto)

A raccogliere lo sfogo della cantante è l'Huffington Post: "Abbiamo pianto insieme. È così difficile crescere un figlio. Mi auguro che tutte noi mamme riusciamo a prenderci una pausa ogni tanto" ha concluso poi Pink. La cantante, infatti, mostra spesso su Instagram la sua vita quotidiana e racconta la pausa e lo stress di cercare di essere ogni giorno al meglio per i suoi figli. In passato non aveva nascosto che la figlia aveva avuto problemi ad accettarsi perché si sentiva un "maschiaccio" e temeva di essere presa in giro dai compagni, parole che avevano colpito molto la madre. (Continua a leggere dopo le foto)

Il cinguettio della cantante ha ottenuto quasi 80 mila apprezzamenti in poco tempo e migliaia di commenti. Una donna, ad esempio, ha scritto: "Noi mamme dovremmo supportarci a vicenda. Ognuna compie il suo viaggio unico nel fare il lavoro più difficile del mondo". Un'altra donna, invece, le fa sapere di essere single e di come il confronto con le altre mamme la faccia sempre sentire meglio. Alle volte, come insegna Pink, bastano due chiacchiere al supermercato per sentirsi meglio.

