Che sia in un negozio, in attesa di pagare il nostro conto, o in autostrada, incolonnati insieme a decine e decine di automobilisti nelle nostre stesse condizioni, la fila è uno dei momenti più snervanti che ci troviamo ad affrontare nel corso delle nostre giornate. Cosa daremmo per trovare una scappatoia capace di farci risparmiare preziosissimi minuti e volare subito alla meta? Qualsiasi cosa, abbiamo pensato tutti almeno una volta, disposti a barattare persino la proverbiale anima col Diavolo pur di toglierci da quelle spinose, insopportabili attese. Un nodo talmente spinoso che persino degli esperti, come un professore della Harvard Business School, hanno deciso di esprimere la loro opinione in merito, corredata da studi scientifici che suggeriscono il modo migliore per affrontare le code e come uscirne vincitori. Come riportato da La Repubblica, la frustrazione provata in quei momenti ha a che fare con la nostra avversione al sentirci ultimi in qualcosa. Ma sempre, badate bene, vale la pena cercare delle vie di fuga. A interrogarsi sul significato comportamentale delle file è stato Ryan Buell, professore di Service Management ad Harvard, interessato a capire, per l'appunto, se ci fossero alcuni fattori che più di altri influenzassero la possibilità di abbandono e se ci fossero dei reali guadagni nel cambiare o meno fila. Buell ha analizzato il comportamento di alcuni clienti in coda in un negozio di alimentari, allestendo poi dei questionari online per avere conferma delle proprie supposizioni. Anche per accedere alle domande online, ovviamente, era necessario rispettare una fila virtuale, in modo da perfezionare ulteriormente la ricerca. Di fatto l'accesso ai questionari stessi funzionava come un esperimento. (Continua a leggere dopo la foto)

Le analisi di Buell miravano soprattutto ad analizzare la cosiddetta "last place aversion", traducibile come l'avversione all'ultimo posto, al sentirsi ultimi in qualcosa, in questo caso, nelle code. Buell ha osservato che esistono alcuni fattori predittivi dell'abbandono delle file e del cambio coda. In modo particolare, il concetto di "last place aversion" è un fattore molto potente rispetto alla capacità di influenzare esperienze e comportamento delle persone in coda. Nel dettaglio, trovarsi ultimi in una fila raddoppia la probabilità di cambiarla, ma con il risultato spesso di allungare i tempi di attesa e peggiorare il proprio umore. Non solo: ritrovarsi ultimi in coda rende fino a quattro volte più probabile l'abbandono della fila stessa. Un comportamento che lo stesso Buell, raccontando la propria ricerca al Guardian, definisce come senza senso. (Continua a leggere dopo le foto)

"Il numero delle persone che si trovano dietro di noi non ha nulla a che vedere con il tempo che passeremo aspettando eppure influenza il nostro comportamento". L'atto di abbandonare la fila quando si è ultimi ha a che fare piuttosto, spiega Buell, con la mancanza di un riferimento verso il basso, dopo di noi. Meglio resistere alla tentazione, insomma, e non abbandonarci a facili istinti. Aiutano, piuttosto, strategie come cercare di capire se davvero la fila del vicino scorre più velocemente o ingannare l'attesa in qualche maniera, come chiacchierare con chi abbiamo prima o si aggiunge subito dopo di noi.

