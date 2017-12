Si fingeva di essere un uomo attraverso un profilo falso. Un trucco che aveva perfezionato col tempo arrivando addirittura ad acquistare attrezzatura per modificare artificialmente la voce, così da poter comunicare al telefono senza destare sospetti. Così facendo questa ragazza di 27 anni, Adele Rennie di Kilmarnock, in Scozia, era riuscita ad adescare donne per ben 4 anni prima di essere scoperta. Un giudice l'ha ora condannata, al culmine di un processo che ha destato parecchio clamore, a 22 mesi di carcere per cyber-stalking. Dieci le vittime adescate, tra cui una modella che ha smascherato per prima la sua rete di bugie. Infermiera in una struttura ospedaliera, Rennie contattava altre ragazze utilizzando un alias maschile, spacciandosi per un medico. Trovava le sue "prede" online, le ingannava, le spingeva a inviarle foto di nudo così da poterle umiliare e ricattare. Tante le diverse identità che la giovane aveva assunto per riuscire nel suo intento: David Graham, David Crolla, Matthew Mancini e altre ancora. (Continua a leggere dopo la foto)

Rennie si immedesimava negli alter ego che utilizzava al punto da raccontare storie diverse e originali in ogni occasione, con dovizia di particolari. Alcune delle vittime avevano anche ricevuto fiori dai vari personaggi fasulli, che lei consegnava a mano spacciandosi per un fattorino. In tribunale è emerso che l'ex infermiera organizzava anche incontri con le vittime che annullava poi all'ultimo momento adducendo varie scuse. In alcuni casi aveva avuto accesso alle cartelle cliniche delle donne incontrate in rete, così da conoscere dettagli privati delle loro vite. La Rennie ha ammesso di aver utilizzato una serie di alias maschili per commettere una serie di reati sessuali, stalking e violazione della privacy, come scrive il Daily Mail. (Continua a leggere dopo le foto)

La rete di bugie di Rennie è venuta alla luce dopo aver tentato di sedurre la modella e l'ex finalista di Miss Scozia, Abbie Draper, incontrata nell'ospedale dove lavorava e in cui era ricoverato il nonno della reginetta delle passerelle. La modella, 27 anni, è stata poi contattata su Facebook dalla Rennie, che ha finto di essere David Graham, un medico dell'ospedale. Durante il processo è emerso come la ragazza avesse danneggiato pesantemente le vittime, con una serie di umiliazioni che le avevano spinte a volte anche a precipitare in profonde depressioni.

