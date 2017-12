Si parla molto delle nozze future tra il principe Harry e Meghan Markle. Anzi, a dirla tutta non si parla d’altro in questo periodo. Una di quelle scelte, quella di Harry si intende, che ha sicuramente spezzato il cuore di molte giovani che hanno visto sparire i sogni di nozze con il bel rampollo della casa reale, ma sembra che non siano solo i cuori delle fanciulle quelli infranti. Secondo il Sun, Cory Vitiello, un giovane chef canadese di origine italiane non avrebbe preso bene l'annuncio del matrimonio. Si tratta dell'ex fidanzato di Maghan. Vitiello vive a Toronto ed è chef e titolare del ristorante Flock. L'uomo avrebbe conosciuto Meghan Markle durante le riprese di "Suits" e i due sono stati insieme dal 2014 al 2016 e i due sarebbero stati fidanzati fino all'incontro tra l'attrice ed Herry che dopo 3 mesi si sono fatti fotografare insieme. Tutto lascia pensate che Meghan abbia lasciato il cuoco per il principe e che Cory abbia sofferto brutte pene d'amore. E tra una spadellata e una mantecata, il bello Vitiello, starebbe pensando a Meghan e a come è stato scaricato per un principe. (Continua dopo la foto)

Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Beh, ci può stare, dai: l’umiliazione vera sarebbe essere scaricati per un balordo. Ma visto come lo chef si sta tenendo in disparte senza rilasciare dichiarazioni, nemmeno quelle diplomatiche di circostanza del tipo: “sono felice per lei”, le cose sono due. O chef Vitiello sogna una scena da Il laureato in cui Meghan, sull’altare a Londra esita a pronunciare il suo sì e poi sbotta “non posso, io amo Cory!”, e scappa via per la navata per saltare su un aereo senza nemmeno togliere l’abito da sposa, o l’ultimo fidanzato dell’attrice di Suits se n’è fatto una ragione e se ne infischia. Ma chi è Cory Vitiello, l’ex fidanzato di Meghan Markle? Sulle origini c’è poco da spiegare: i nonni di Cory sono evidentemente italiani, emigrati in Canada dalla Campania, e da come racconta lui in modo molto pittoresco: “si sono sempre fatti il vino e le salsicce da soli e hanno sempre coltivato da soli le loro verdure”. Una tradizione che hanno passato al nipote, che si è fatto una bella reputazione come appassionato di un tipo di cucina che ha definito lui stesso “rustic-organic”.





Vitiello vive a Toronto ed è diventato famoso gestendo un ristorante hype, The Harbord Room, che ha poi chiuso per fare sperimentazioni con uno nuovo, il Flock. Meghan Markle l’ha conosciuta proprio perché le riprese di Suits si tengono a Toronto. Lui è decisamente un bel tipo (con tutti i cliché del caso: alto, atletico, faccia rassicurante e piena di salute). Lei è andata a mangiare nel suo ristorante (è una brava cuoca anche lei) e tra un complimento e uno scambio di ricette è partito il colpo di fulmine. La storia d’amore fra Meghan Markle e Cory Vitiello è durata dal 2014 al 2016. Da quello che riporta il Telegraph, l’attrice e lo chef erano ancora fidanzatissimi, forse progettavano di vivere insieme, quando un amico comune, Markus Anderson, ha presentato Meghan ad Harry a un evento mondano nel luglio del 2016. Quello che è successo dopo è storia.

Ti potrebbe anche interessare: “Un insulto a Meghan Markle”. E il pranzo reale pre natalizio finisce tra le polemiche. Escono le foto degli ospiti della regina e sui social le accuse si sprecano. Fino alle scuse pubbliche: “Non lo farò mai più”