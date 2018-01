I genitori pur di proteggere i figli sono disposti a tutto. Delle volte anche a combinare qualche scherzetto, pur di stanare un ragazzo un po’ ribelle e forse fuori controllo. Whatsapp è diventato ormai uno strumento che non lascia scampo proprio a nessuno e i social non sono da meno. Ecco questa conversazione padre figlio è ormai diventata epica ed è un po’ il segno dei tempi di oggi. (continua dopo la foto)



Oltre 140mila condivisioni. Questa è la cifra che si è guadagnata lo screen shot della conversazione tra un papa e il figlio appena 15enne che secondo l’uomo si stava dando un po’ troppo da far con le canne. questo padre, un po’ preoccupato, nutrendo parecchi sospetti ha cercato di attrarre il ragazzo in una trappola. Con un escamotage nel migliore stile hollywoodiano, esattamente come in una commedia, il padre è riuscito nel suo intento di fare ammettere al figlio la sua dipendenza da sostanze stupefacenti.

L’incredibile trovata apprezzatissima su Facebook e Instagram ha fatto rapidamente il giro del web, causando ai lettori risate grasse e sorrisi spontanei.

