Inizio di puntata difficile per ''L'isola dei famosi'', che martedì 27 marzo si è aperta con un lungo e sentito applauso in memoria di Fabrizio Frizzi. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha iniziato chiedendo per lui un lungo applauso: ''Permettetemi di fare un minuto di raccoglimento per una delle persone più buone e gentili che io abbia mai conosciuto''. Tutto il pubblico si è alzato in piedi e Mara Venier è scoppiata in lacrime. Un bel gesto, indubbiamente, da parte di Alessia e di tutta Mediaset, che già ieri ha dimostrato un enorme rispetto nei confronti di Frizzi, con numerose variazioni di palinsesto e cancellazioni di programmi. Comprensibile l'enorme dolore di Mara Venier, che conosceva bene Fabrizio. Indubbiamente ora sarà molto più difficile affrontare tutti i discorsi sugli screzi fra i naufraghi, che sembreranno inutili e privi di importanza. Non sono mancate le critiche. É bastata una breve inquadratura dell'ex concorrente del Grande Fratello, ed ex naufrago dell'Isola dei famosi, durante il saluto a Fabrizio Frizzi a causare una vera polemica sui social. (Continua a leggere dopo la foto)

Mentre il pubblico applaudiva il conduttore scomparso la notte tra il 25 e 26 marzo a causa di un'emorragia cerebrale, le telecamere dell'Isola hanno inquadrato Nardi che sorrideva. La regia ha cambiato velocemente inquadratura, ma ormai il danno era fatto e sui social è esplosa la polemica: ''Filippo Nardi si è qualificato per quello che è. Rideva e scherzava mentre si dedicava un applauso sentito e doveroso a Fabrizio Frizzi. Ha cercato di apparire buono, sensibile e profondo ma il vero animo emerge sempre''; ''Ma non ti vergogni?''; ''Buttare fuori dallo studio Filippo Nardi… che vada a ridere nel primo bar che incontra. Non e degno di stare in quello studio, tutti a ricordare il grande e rispettoso Frizzi questo si permette di ridere non si può vedere. Uomo piccolo"; "Ho avuto anche io la stessa impressione. Filippo Nardi è un gran maleducato. Quel suo sorriso mentre si tributava una ultimo saluto a Fabrizio Frizzi è stato ignobile" son solo alcuni dei commenti twittati. (Continua a leggere dopo le foto)

Ciao fabrizio. .😢😢😢😢...#ladyna_gossip #isola Un post condiviso da ladyna_gossip (@ladyna_gossip) in data: Mar 27, 2018 at 2:53 PDT

Il polverone sui social è sttao messo a tacere solo oggi dalle scuse pronunciate da Nardi a "Mattino 5". ''Per prima cosa voglio fare le mie condoglianze alla famiglia di Fabrizio Frizzi - ha dichiarato l'ex gieffino, intervento nel programma condotto da Federica Panicucci - In nessun modo, assolutamente, volevo offendere qualcuno. Mi scuso con tutto il pubblico italiano. So cosa vuol dire perdere un caro per cui mai e poi mai avrei riso in un momento così triste. Ero distratto, come spesso accade perché ho una capacità di concentrazione molto corta. Non mi ricordo esattamente cosa stavo dicendo mi sono anche commosso poco dopo perché l’applauso è stato veramente lungo e caloroso''.

