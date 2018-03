''Chi è veramente Akash Kumar?''. La domanda sul concorrente di ''Ballando con le stelle'' è rimbalzata in rete prepotentemente dopo la pubblicazione di alcuni video in cui il 25enne appare. Due occasioni e due nomi diversi. Quando ha partecipato alla prima edizione di ''Temptation Island'' nel ruolo di tentatore si chiamava Andrea P., mentre a ''Ciao Darwin'', dove gareggiava nel gruppo dei ''belli'', il suo nome era Pablo Romeo. In entrambe le occasioni disse Disse di essere un modello, dichiarò di vivere a Milano e di avere lavorato come testimonial di un noto brand di moda. Poi la notorietà è arrivata nel 2018, quando Milly Carlucci lo sceglie per entrare a far parte del cast di ''Ballando con stelle'' in coppia con la ballerina svedese Veera Kinnunen. Non solo. Molti utenti hanno messo in dubbio anche il suo colore degli occhi. Teoria confutata anche dal giudice Selvaggia Lucarelli, che dopo la diretta ha scritto: ''Comunque sono più vere le arringhe della Marcuzzi all'isola degli occhi azzurri di Akash. #ballandoconlestelle''. Dopo il polverone è lo stesso Akash a parlare e chiarire la sua posizione. Intervistato da Gossipetv.it ha ammesso tutte le colpe. (Continua a leggere dopo la foto)

''Il mio vero nome è Akash Kumar. - ha rivelato il concorrente di Ballando con le stelle - Pablo Andreis Romeo è il nome d'arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi piaceva tanto. Ma dovevo lavorare – ho dovuto aiutare mia madre a sconfiggere due tumori – e quindi andava bene tutto. Poi ho deciso di usare il mio nome di battesimo e devo dire che da allora la mia carriera nel mondo della moda è decollata''. Il modello indobrasiliano ha messo in chiaro anche la 'questione' del colore degli occhi: ''Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di intervento. Questi sono i miei veri occhi, non porto neppure le lenti a contatto. Forse dobbiamo chiamare un chirurgo in studio per mettere a tacere tutti… mia madre ha addirittura postato sui social delle foto di me da bambino''. (Continua a leggere dopo le foto)

Ventitré anni, altezza 1.88 centimetri per 72 chili di peso, capelli neri ed occhi blu, il volto nuovo del mondo della moda internazionale attualmente vive tra Verona e Milano. Pochissimo si sa di lui, se non che appunto vive a Verona, che è amico di Francesco Monte e che è stato volto di tantissime campagne pubblicitarie. Il resto, è un grande punto di domanda. Durante l'intervista il giovane ha parlato anche della sua compagna di ballo, la ballerina svedese Veera Kinnuen: ''Veera si sta rivelando una sorella per me, - ha detto il modello - mi sprona sempre a dare il meglio. Mi sta vicino in questi giorni di polemica. Ho scelto di fare Ballando con le Stelle perché è un programma pulito e Milly Carlucci una persona perbene. Per questa trasmissione ho rinunciato ai casting dell’Isola dei Famosi.

