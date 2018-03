Boom: Charlotte Casiraghi si sposa. Non solo il tanto atteso royal wedding oltremanica, anche la figlia di Carolina di Monaco, come il principe Harry e la sua Meghan Markle, è pronta a dire 'sì'. In coppia con il produttore cinematografico dal 2016 e a pochi giorni da un altro annuncio, quello del matrimonio del cugino, Louis Ducret (che è il figlio di zia Stephanie) e la fidanzata storica Marie Chevallier, anche l'incantevole Charlotte è pronta al grande passo. Insomma, anche altri reali si preparano a festeggiare lieti eventi. La cornice, anche se non è ancora sicuro, sarà probabilmente quella del Principato di Monaco, che si prepara quindi a due cerimonie in grande stile dove, ci mancherebbe altro, il glamour è assicurato. La sorella di Andrea (che è sposato con Tatiana Santo Domingo da 5 anni) e di Pierre (che è il marito di Beatrice Borromeo dal 2015) avrebbe accettato la proposta del compagno. Una notizia che è stata lanciata in esclusiva dall'edizione spagnola di Vanity Fair e che non trova ancora riscontro sulle pagine ufficiali del Principato ma sembrerebbe attendibile considerando la vicinanza della stampa iberica alle vicende di casa Grimaldi. (Continua dopo la foto)

La proposta di nozze, si legge su Vanity, è arrivata a Parigi e Charlotte ha detto subito di sì. "Fanno sul serio - ha detto un amico della coppia a Vanity Fair Spagna commentando la notizia - ed è per questo che hanno sfilato insieme sul red carpet del premi César (gli Oscar del cinema francese, ndr)". Chi è il futuro sposo di Charlotte, Dimitri Rassan. Classe 1981, è il figlio dell'attrice Carole Bouquet e, come detto, è un produttore cinematografico. Come Charlotte, anche Dimitri ha un figlio. Figlia, anzi. È il padre di Daria, 6 anni, avuta dall'ex moglie, la super modella russa Natasha Novoselova. In coppia dal 2016, già lo scorso anno si vociferava che Charlotte e Dimitri facessero sul serio, tanto che si era anche avanzata l'ipotesi che la secondogenita di Carolina fosse già in dolce attesa. (Continua dopo le foto)

I futuri marito e moglie hanno molto in comune. Entrambi rimasti orfani di padre in età tenerissima, sono stati cresciuti dalle mamme, che a loro volta sono tutte e due donne forti, amiche tra loro e icone di stile. Charlotte e Dimitri, poi, sono anche reduci da due storie molto importanti. Lei, a parte la parentesi con Lamberto Sanfelice, con l'attore Gad Elmaleh, da cui ha avuto Raphël, lui con la modella Masha Novoselova, che gli ha dato Daria. Ancora: entrambi hanno dato sfogo alle loro passioni con un'ottima riuscita: Charlotte adora la filosofia e ha appena scritto un libro a tema, dedicato al padre, Dimitri è il produttore cinematografico tra i più promettenti sulla scena francese. E ora, a quanto pare, sono pronti al grande passo. La data? Non correte troppo, è ancora top secret.

