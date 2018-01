Bello, colto, intelligente, brillante. Alla faccia del capitano della squadra di football. Alberto Angela è il simbolo della rivincita dei nerd. Non solo un grandioso film degli anni ’80 ma ora, nell’anno domini 2018 una terrenissima realtà. Ma, come tutti, anche Alberto ha un segreto: una macchiolina sulla sua scintillante armatura. A rivelarla è papà Piero a #Cartabianca di Bianca Berlinguer. "Alberto è stato bocciato in quinta elementare. Se uno non fa bene deve essere punito – ha detto - Oggi si tende a dare la colpa agli insegnanti, ma se un alunno non va bene è giusto che ripeta l'anno. Ad Alberto la bocciatura è bruciata molto, ma gli ha innescato una spirale virtuosa". Che i fan dimostrano di apprezzare: “Solo Alberto riesce a salire le scale e al tempo stesso disquisire della storia della reggia senza un accenno di asfissia”, osserva @seresnow, mentre @_stefania_c sintetizza il sentire comune del momento: “La voglia che ho di partire con Alberto Angela e girarci il mondo insieme mentre mi spiega la vita è alle stelle”. Una spirale virtuosa che lo ha portato a ripetere, nella divulgazione in tv, il successo di suo padre. (Continua dopo la foto)

Ma quale è il segreto degli Angela? Chiede la giornalista:"Il nostro segreto? Bisogna chiederlo ai telespettatori, a noi viene spontaneo. Forse il fatto che riescano a passare le emozioni, oltre alle parole. Ma cosa guarda PIero Angela in tv?"Non guardo il calcio, non sento le canzoni, gli sceneggiati non mi interessano, i film dipende quali, ma mi piacciono i polizieschi che durano 50 minuti. I programmi di politica li seguo sempre meno, perché per natura sono un razionale e cerco di trovare un punto di incontro, ma il dibattito politico di oggi è sceso, è un incontro di boxe, i politici aggrediscono”. Nato a Parigi nel 1962 Alberto accompagnò spesso il padre nei suoi viaggi sin da bambino.





Apprendendo altre lingue (parla correntemente la lingua italiana, inglese e francese). Dopo essersi diplomato in Francia, si iscrisse al corso di Scienze Naturali all'università La Sapienza di Roma, laureandosi infine con 110 e lode e un premio per la tesi, poi pubblicata. Continuò gli studi frequentando diversi corsi di specializzazione in università degli Stati Uniti d'America (Harvard, Columbia University, UCLA), approfondendo la paleontologia e la paleoantropologia. È sposato e ha tre figli: Riccardo, Edoardo e Alessandro.

