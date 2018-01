Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Quanti chili di troppo hai accumulato durante le feste? Tieni per te la risposta ma sappi che non c’è bisogno di farti il mea culpa. Tutti, durante le feste, ci siamo lasciati andare e abbiamo fatto qualche strappo alla regola. Abbiamo goduto e ora non serve rimproverarsi. Molto meglio trovare un modo sano per dimagrire senza far mancare nulla al nostro organismo. La dieta che vi proponiamo oggi dura 21 giorni e fa perdere chili. La adorano anche le star – Salma Hayek e Gwyneth Paltrow la seguono spesso – e ha come protagonista il classico rimedio della nonna. E che dieta è? Si chiama Bone Broth Diet ed è stata elaborata dalla nutrizionista e naturopata Kellyann Petrucci che nel libro bestseller Bone Broth Diet consiglia ricette per preparare “il brodo dei miracoli”. Bone Broth sta per ‘’brodo di ossa’’, un rimedio della nonna, appunto, che, per dare il massimo dei benefici, va bevuto caldo. Oltre a far dimagrire, contrasta i mali di stagione, stimola il sistema immunitario rafforzandolo, è leggero ma ricco di nutrienti. Questa dieta già spopola nel mondo e nei posti più cool del pianeta – vedi New York – già si sono attrezzati. Continua a leggere dopo la foto

Pensate che nei bar servono il brodo di ossa in tazzone capienti, al posto di tè, caffè o succhi. Ma capiamo quali sono i vantaggi del brodo di ossa. Ha proprietà anti-infiammatorie, ha tanto magnesio, potassio, calcio, aminoacidi e anche un elevato quantitativo di collagene. Bomba: il collagene previene i cedimenti della pelle e anche la cellulite (così dicono). Sì perché l’odiata buccia d’arancia ha come causa principale la ‘’lentezza’’ dei tessuti che si previene con il collagene appunto. Veniamo al succo della questione: come funziona la dieta del brodo. Innanzitutto iniziamo col dire che l’obiettivo di questa dieta è il miglioramento della salute dell’intestino e la riduzione delle infiammazioni. Si assumono soprattutto cibi integrali, oltre che, naturalmente, il brodo di ossa. Si evitano gli zuccheri e le farine raffinate. Continua a leggere dopo le foto

Come si legge su Glamour, unendo i principi della paleo diet e della dieta 5:2 (ovvero due giorni di assunzione controllata e 5 di assunzione libera di calorie), il piano alimentare elaborato dalla dottoressa Kellyann suggerisce di bere 6 tazze di bone broth per due giorni non consecutivi della settimana, facendo uno snack alle sette di sera. Negli altri giorni della settimana si può invece mangiare ciò che si vuole tra carne, verdure, grassi buoni e frutta. Sono vietati i cereali, i dolcificanti, latte e derivati, legumi, alcol, patate. Seguendo questo regime alimentare si perdono i chili di troppo ma non si hanno le famose ‘’voglie’’ che di solito sopraggiungono quando si è a dieta. Ora, però, visto che sappiamo che vi abbiamo messo la pulce nell’orecchio, vi sveliamo anche come si prepara il brodo di ossa. Ingredienti: le ossa della carcassa di 3; 6 zampe di pollo o 1 di maiale; 1 pollo intero e (opzionale) le ali o le cosce di un pollo; q.b. di acqua per coprire le ossa e il pollo; ¼ o ½ tazza di aceto di mele; 2 carote tagliate a tocchetti; 3 o 4 gambi di sedano a tocchetti; 1 cipolla media; 1 pomodoro; 1 o 2 spicchi d’aglio; 2 cucchiaini di grani di pepe; 1 manciata di prezzemolo da aggiungere alla fine. Cuocere per un’ora o due.

