“Così no!”. Mara Venier, la foto sui social scatena i fan. Attacchi da tutte le parti

Un video su Instagram è bastato per far saltare sulla sedia i fan di Mara Venier, la signora della televisione italiana che dalla prossima stagione abbandonerà le reti Mediaset – e l’amica Maria De Filippi – per tornare in Rai per guidare Domenica In, il programma che per lei è come una seconda casa. In attes di vederla di nuovo i fan si sono goduti questo video divertente in cui Mara è seduta dal parrucchiere di fiducia che pare tagliarle la sua folta chioma bionda, diventata negli anni in suo segno distintivo.«Nooooo mi ha tagliato i capelli....😱😱😱😱😱😱😱😱 caschetto come la Carrà dice. Subito tantissimi fan, hanno scritto a Mara sorpresi e impauriti per questa scelta drastica. Tra di loro anche molti amici vip, come Antonella Clerici e Giovanni Ciacci. Ma lei ha chiarito nelle risposte che è uno scherzo, i capelli sono raccolti dietro la testa e per Mara nessun taglio alla Carrà. Almeno per ora.Mara non vede l'ora di cominciare e 'riprendersi' il suo programma. (Continua dopo la foto)



Quando il fischio d'inizio? La 43° edizione della storica trasmissione di Raiuno partirà domenica 16 settembre alle 14. Ed è già uscito il promo. Mara, in camicia rigorosamente bianca si mostra di spalle mentre segue il ritmo di 'Eh...già 'di Vasco Rossi, frase profetica per la conduttrice inclusa: "Io sono ancora qua, eh già!". Quasi per tutta la durata del filmato la Venier non mostra il suo volto, solo nel finale e durante il ritornello del brano si volta di fronte alla telecamera con un sorriso.

Ricordando l'appuntamento che la vedrà protagonista per la decima volta.Il promo è stato condiviso dalla Venier sul suo profilo Instagram che, come detto, è sempre aggiornatissimo. Conta più di un milione di follower e pullula di scatti vintage e di famiglia, pensieri, dediche speciali, video spiritosi e copertine di riviste in cui, soprattutto in questo periodo particolarmente felice della sua carriera, Mara è tra le protagoniste assolute.

Si è adattata ai tempi che corrono la Venier, quelli di internet e dei social netowork che, ormai, sono diventati il suo pane quotidiano.Proprio come in tv, Mara fa divertire il suo pubblico anche su Instagram e tra gli ultimi video di vita quotidiana eccone uno a dir poco esilarante. La conduttrice, a Ischia, si trova sul gommone tra due giovani. Il mare è molto mosso e lei è letterlmente terrorizzata. "Aiuto, il mare è mosso - urla disperata - Non so nuotare, aiutatemi. Ho paura". Quei due ragazzotti sono pronti a soccorrerla se necessario e per farla distrarre cantano una canzone, ma lo stratagemma non sembra sollevare Mara.

