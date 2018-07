"Padre e figlio... #èluiononèlui"? “Certo che è lui!”, si risponderebbe da solo. Ezio e Gabriele Greggio, insieme, sui social. Con questo scatto 'padre-figlio' al mare, il conduttore di Striscia la Notizia presenta il suo secondogenito, nato dall'amore per la ex moglie Isabel Bengochea. Foto rara, insomma, a cui poi ne sono seguite altre. Ultimamente i due hanno trascorso qualche giorno insieme a Ischia per l' "Ischia Globel Music Fest". Gabriele, nato a Milano, classe 1995 ha sempre vissuto a Montecarlo con il fratello maggiore Giacomo, 27 anni, poi ha deciso di muoversi per inseguire il suo sogno: diventare attore. Dunque ha frequentato diversi corsi tra la Grande Mela, alla New York Film Academy, e a Londra, prima alla London School of Film Media and Performance e poi al Drama Center dell'University of Arts of London. Ha solo 23 anni Gabriele, ma già vanta un curriculum di tutto rispetto per la sua giovanissima età. (Continua dopo la foto)



Come ricostruisce Gioia, il secondo figlio di Ezio Greggio ha trascorso l'infanzia dietro le quinte a Striscia la Notizia e ha conosciuto molti grandi al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, la kermesse cinematografica del Principato di Monaco voluta dal 2001 da papà Ezio e Mario Monicelli e interamente dedicata alle commedie. Poi lo studio, certo. Ha frequentato gli stessi corsi che hanno lanciato Tom Hardy, Michael Fassbender, Colin Firth e Emilia Clarke.

I suoi registi preferiti sono Iñarritu, Von Trier e Nolan, è fidanzato con una ragazza bellissima e parla inglese fluentemente, aggiunge Gioia. E che dire, adesso, dopo che l'abbiamo visto in foto e sappiamo qualcosa di più di Gabriele, della somiglianza impressionante con papà Ezio? Sono due gocce d'acqua praticamente. E sono anche legatissimi, oltre che uno la fotocopia dell'altro. Come detto, c'era anche lui con papà alla recente kermesse ischitana.





"Sono cresciuto in un ambiente dove l’arte e lo 'show business' era di casa, è stato facile innamorarmi del cinema e in particolare del mestiere dell'attore - ha raccontato Greggio junior tempo fa - Mio padre mi ha sempre portato sui suoi set dei film e nel backstage di Striscia la Notizia. Osservare come un film viene organizzato e realizzato mi ha sempre affascinato. Mi colpiva sapere quanta preparazione c’era dietro l’arte della recitazione che sembra così spontanea e naturale".

