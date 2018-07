Pochi sanno che è la figlia di uno degli uomini più famosi d’Italia, Pippo Baudo, il presentatore più longevo e amato dal pubblico con cinquantuno anni di onorato servizio. Tiziana Baudo è nata dalla relazione del conduttore con Angela Lippi. "Loro sono le mie colonne portanti. - aveva detto Tiziana pochi giorni dopo le nozze con lo speaker e voce ufficiale dell’Inter Mirko Mengozzi - Hanno uno splendido rapporto di stima e affetto e nel giorno delle nozze hanno vissuto e condiviso insieme l’emozione e la commozione del momento. È stato un giorno indimenticabile!". Nel 2010 Tiziana ha reso Pippo Baudo nonno di due gemelli. Schiva e restìa da sempre a concedersi al gossip, dopo l’uragano delle nozze, e divorzio, di Pippo con Katia Ricciarelli, l’erede di casa Baudo vive la sua vita lontana dal chiacchiericcio: famiglia e lavoro sono le sue priorità. Il fatto di non essere riconosciuta come ‘figlia di’ è il fiore all’occhiello di Tiziana che ha combattuto con discrezione gli anni della sua giovane vita a non volersi identificare con la celebrità del padre, colonna portante della televisione italiana. (Continua a leggere dopo la foto)



È lo ha fatto anche con ironia, come quando da ragazzina preferiva colorarsi i capelli, o raccontarsi anche attraverso i tatuaggi usando, come Angelina Jolie, il suo corpo come una tela. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, Tiziana ha detto che è stata consigliata dal padre a fare un passo indietro, a non intraprendere una carriera televisiva per non bruciarsi. E pare che il consiglio sia stato decisamente azzeccato, visto che la figlia vip è comunque riuscita a entrare in un mondo da lei sempre amato, senza alcun clamore.

“Collaboro come p.r. ed organizzatrice di eventi con RTL 102.5 da ormai 18 anni - aveva raccontato - e si può dire sia come la mia seconda casa. Parallelamente curo il booking ospiti di diverse trasmissioni televisive. Come vedi, mi sono ritagliata volutamente un ruolo creativo ‘dietro le quinte”. Alta, bella e bionda, Tiziana Baudo, 47 anni, ha reso nonno Pippo Baudo il 2 settembre 2010 dando alla luce i gemelli Nicholas e Nicole, avuti da Mirko Mengozzi, speaker di Radio Italia, sposato nel giugno 2009.

Tiziana è la seconda figlia di Pippo, nata nel 1970 dal primo matrimonio del presentatore siciliano con Angela Lippi. La figlia di Pippo ha lavorato a lungo nella discografia, oggi collabora come pr con l’emittente radiofonica Rtl 102.5, procura ospiti per tramissioni televisive e fa da segretaria e assistente all’illustre papà. Nel 1996 Baudo ha riconosciuto anche il primo figlio Alessandro avuto, fuori dal matrimonio, da Mirella Adinolfi nel 1963.

