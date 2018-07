Nicole Mazzocato a Fabio Colloricchio sono usciti insieme da Uomini e donne e rappresentano una delle coppie che ancora dura nonostante tutti i problemi passati. Grande occhi verdi e capelli scuri, l'ex corteggiatrice ha conquistato oltre un milione di follower con i suoi post su Instagram e oggi è una seguitissima fashion blogger. Classe 1990, Nicole Mazzocato è nata a Belluno, ma vive a Treviso. Fa la modella, l’attrice e l’influencer. Elegante, glamour e mai eccessiva, è riuscita a stregare non solo tantissimi uomini, ma anche migliaia di donne. “Sono principalmente ragazze fra i 18 e i 24 anni” ha svelato in un’intervista radiofonica. Il suo volto compare in Don Matteo - l'amore per la recitazione le è stata trasmessa dall'ex fidanzato Matteo Branciamore de I Cesaroni - e Miss Italia. Ma è grazie a ''Uomini e Donne'' che il suo volto diventa familiare per milioni di telespettatori. (Continua a leggere dopo la foto)



Qui ha conosciuto Fabio Colloricchio, l'attuale fidanzato. Dopo l'uscita da Uomini e Donne la coppia ha vissuto momenti di difficoltà ma è sempre riuscita a superare ogni ostacolo. Entrambi sono realizzati personalmente e questo, come dice la stessa Nicole, permette loro di vivere la relazione serenamente. Così, alle pagine del magazine di Uomini e donne, l’ex corteggiatrice si è un po’ sbilanciata sul loro futuro di coppia, rivelando il grande desiderio di avere un figlio.

''Io e Fabio siamo una coppia solida. Abbiamo avuto alti e bassi. Siamo tanto diversi, del resto siamo cresciuti in parti opposte del mondo. Questo per noi è il terzo anno che stiamo insieme e che conviviamo. Non è facile uscire da un programma televisivo e andare subito a convivere con una persona che in realtà conosci davvero poco. Abbiamo usato i primi anni di relazione per metterci alla prova, cercando di trovare un equilibrio che potesse far funzionare al meglio la nostra relazione. Se c’è alla base un sentimento vero e puro, tutto si può superare. Noi ci siamo allontanati da tutti e tutto: abbiamo cambiato casa, giro di amici e ci siamo ritrovati. Ora abbiamo un rapporto unico'. (Continua a leggere dopo la foto)

Nicole si è confidata con il magazine di ''Uomini e Donne'' e ha spiegato il suo punto di vista sulla famiglia e sui figli: ''I figli non sono programmabili e probabilmente se uno dovesse progettarli a seconda del lavoro o degli impegni, non sarebbe mai il momento giusto. Posso confidarvi che da qualche tempo non stiamo troppo attenti e quindi se il destino dovesse decidere di darci questo dono, lo accoglieremo molto volentieri con tanta gioia e amore''. La coppia formata da Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato potrebbe partecipare alla prima edizione di ''Temptation Island vip''.