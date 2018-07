È iniziato in questi giorni il processo mosso dall'ex marito di Claudia Montanarini all'ex tronista di Uomini e Donne. La donna è stata accusata di aver preso un assegno custodito nella cassaforte di casa e poi avrebbe mandato un amica ad incassarlo. In totale? Una truffa da 55 mila euro. Intervistata dal settimanale Oggi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ribattutto alle accuse che stanno piovendo su di lei in questi giorni: "La mia storia è un romanzo horror". Poi l'ex tronista fa una durissima accusa all'ex marito Daniele Pulcini: "Tiene ostaggio me e i miei figli mosso da vendetta e odio cieco, usa tutte le sue armi per colpire con crudeltà". Ma se la Montanarini attacca da una parte, dall'altra risponde ai colpi l'ex tramite il suo legale: "Il furto dell'assegno ci vede parte lesa, ma non calcheremo la mano. Vogliamo evitare il cumulo di altre condanne e impedire che Claudia possa finire in carcere ed essere separata dai suoi figli". (Continua a leggere dopo la foto)



Una situazione piuttosto contorta che sicuramente andrà affrontata in altre sedi. Nel 2014 lei lo aveva accusato di averla angariata per anni: il reato di maltrattamenti era caduto, ma Pulcini era stato condannato a un anno e quattro mesi per violenza privata e ingiurie (tra le altre cose). Si era anche scoperto che la ex tronista lo aveva accoltellato e gli aveva distrutto la Ferrari con un ferro da camino. Come se non bastasse aveva aggredito una donna pensando fosse l’amante del marito e aveva incaricato due poliziotti, dietro compenso, di minacciarla. Tutto questo le aveva fatto ‘guadagnare’ una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione.

“Mi sono sporcata le mani ed è giusto che paghi – aveva detto all'epoca delle accuse la Montanarini . Ma francamente 3 anni e 4 mesi mi sembrano tanti. Sono stata impulsiva, ho agito d’istinto come molte donne ferite. A un certo punto del mio matrimonio ho capito di avere sposato un mostro vero. Ero in vacanza alle Maldive con i miei figli quando ho scoperto che mio marito mi tradiva con una cameriera di un fast food. Decisi di incontrarla e lei, una volta di fronte a me, mi rispose : “E che pensi che ex marito tuo è proprietà privata?”.

Durante l'intervista rilasciata a M2O, l'ex tronista aveva detto: ''Pensi che aveva (riferendosi all'ex marito ndr) anche una relazione stabile da 10 anni anche con una terza donna. Inoltre scoprii che mio marito era stato condannato in primo grado per violenza sessuale aggravata in concorso ai danni di una donna al quinto mese di gravidanza. E lui maltrattava anche me. Lo denunciai per i maltrattamenti e si è beccato una condanna in primo grado. Non vedo l’ora di andare in giudizio e poter finalmente raccontare al giudice tutta la vera verità”.

Ma che fine ha fatto Giulia Montanarini? Era già famosa in tv prima di approdare a Uomini e Donne nel 2011, poi, però, è praticamente sparita. Ma ora è tornata. E vi stupirà vedere com’è oggi, a 42 anni