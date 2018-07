Per Ida Platano e Riccardo Guarnieri l'esperienza a Temptation Island è finita. Finita bene, con un falò anticipato richiesto da lui che all'inizio ha fatto tremare i fan, ma poi si è concluso con un lungo abbraccio e dichiarazioni forti da parte di entrambi. I due, insieme da 7 mesi, si sono incontrati al trono over di Uomini e Donne ed è lì che li abbiamo visti per la prima volta. Si sono frequentati (parentesi Sossio Aruta a parte), hanno litigato, avevano dubbi sulla lontananza (lei vive a Brescia, lui a Taranto), si sono riavvicinati e alla fine sono usciti dal programma insieme. Come, qualche mese dopo, a Temptation Island. Segno che il loro rapporto merita una chance. Ora le domande e le incertezze sono alle spalle. Riccardo e Ida sono pronti a vivere il loro amore. Andata in onda la puntata cruciale, l'ultima che ha visto protagonista la coppia in Sardegna, sono entrambi tornati sui social per sincerare i fan che li credevano in rotta perché non si seguivano più. (Continua dopo la foto)



Lui ha postato una Storia in cui saluta i fan e chiede loro cosa pensassero della loro ultima puntata di Temptation. È sembrato felice e rilassato Riccardo, segno che con Ida procede a gonfie vele. Lo conferma anche il ritorno di lei su Instagram. Dopo il video del fidanzato, Ida ha postato un selfie con questo hashtag: #felice. Diluvio di like e di commenti per lei. Poi, finito il programma, è arrivata anche l'intervista a Uomini e Donne Magazine, a cui entrambi hanno fatto rivelazioni importanti.

Sono sereni e sempre più innamorati l'uno dell'altra, Ida e Riccardo. E anche soddisfatti di aver preso parte a Temptation perché, nonostante stiano insieme da pochissimo, il programma li ha aiutati a capire cosa vogliono veramente. Riccardo ha capito che Ida è la donna della sua vita e l'unica cosa giusta che può fare è trasferirsi a Brescia per prendersi cura di lei e di suo figlio Samuele. Ida è la donna della sua vita, quella con cui vuole costruire una famiglia e lei è felicissima della decisione del compagno.

Al magazine di UeD, Ida ha confidato che non c'è stato un momento, nel villaggio delle fidanzate, in cui non ha pensato a Riccardo. E “sentirgli dire che io e Samu siamo la sua famiglia e che vuole prendersi cura di noi è stata la risposta a tutte le lacrime che ho versato nel villaggio”, ha detto al giornale. Anche a Riccardo Temptation Island ha dato conferme. Se prima aveva mille riserve sul cambiare vita, lasciare la sua città e trasferirsi da lei, ora ha capito quello che vuole davvero: “Posso dire che Temptation Island ha accelerato tutto. Dentro al villaggio ho avuto paura di perderla e ho raggiunto la consapevolezza che voglio fare le valigie e andare da Ida. Voglio darle quel qualcosa in più e non deluderla mai”, ha detto.

