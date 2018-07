Ezio Greggio, uno dei conduttori tv più amati, ha da poco chiuso la lunga relazione con Simona Gobbi. Sono stati insieme per 8 anni e a proposito di anni, tra i due c'era parecchio divario. Quando si sono conosciuti, nel 2009, lui aveva 56 anni, lei 22. Il fidanzamento ha portato anche importanti esperienze lavorative alla Gobbi, che ha diretto il Montecarlo film festival, ideato proprio da Greggio. Ma ora è finita. Solo pochi giorni fa, a inizio luglio, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, aveva firmato il resoconto sul fortunato caso che lo aveva fatto imbattere in una “strana coppia”: Ezio Greggio e Thais Souza Wiggers. Anche quest'ultima è tornata single, dopo la fine della storia d'amore con Teo Mammuccari, da cui ha avuto una figlia, Julia, che oggi ha 10 anni, e quella con Paul Baccaglini de Le Iene, durata 8 anni. Sembra che Thais ora voglia voltare pagina. Con Greggio? Novella 2000 avanzava questa ipotesi, che i due avessero iniziato a fare coppia non più solo negli studi di Striscia la Notizia... (Continua dopo la foto)



Il presentatore di Striscia ha rivelato che con Thais ci sarebbe solo una profonda amicizia dai tempi in cui la bionda condivideva il bancone e gli stacchetti con la collega mora, Melissa Satta. Ma Alessi, dopo che i suoi fotografi hanno più volte pizzicato i due, ha poi commentato così le parole di Greggio: “Ezio, con una bionda così, conoscendoti…. L’amicizia può anche andare a farsi benedire”. Ora, dopo questo preambolo e questo gossip che risale a una ventina di giorni fa, azzerate tutto.

I paparazzi hanno infatti sorpreso di nuovo il collega di Enzo Iacchetti. Di notte e per le strade di Milano. Ma non con Thais. Con un'altra bellezza, mora però. Il conduttore di Striscia, oggi 64enne, è stato pizzicato con una bellissima ragazza dai fotografi della rivista Spy. Anche in questo caso la ragazza in questione è molto più giovane di lui: di ben 39 anni! E non è nuova al mondo dello spettacolo.

La bellissima ragazza intercettata con Greggio e apparsa nelle foto esclusive che pubblica Spy, si chiama Romina Pierdomenico, modella di origine abruzzese. È arrivata seconda a Miss Italia, edizione 2012, poi vinta da Giusy Buscemi. Non solo. Dopo la medaglia d'argento al concorso, ha condotto un programma su Rai Gulp e, nel 2014, si è fatta notare come tentatrice nella prima edizione di Temptation Island. Ha anche partecipato a Uomini e Donne: corteggiava Amedeo Barbato. Ancora: lo scorso anno, fasciata in un abito celeste, l'abbiamo ritrovata al Festival del Cinema di Venezia, dove ha sfilato sul red carpet di Suburbicon. E ora eccola in zona Porta Venezia, a Milano, con Ezio Greggio.

