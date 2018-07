“È bellissima ma… Perché lo fa?”. Senza pietà con Ilary Blasi

"Ilary vestita in quel modo sembra tipo quelle decorazioni del tavolo ai 18esimi", "Capisco che ci siano le zanzare ma vestirsi da zanzariera è un po’ esagerato eh", commentano i telespettatori in rete. "Ma chi la veste la Blasi? Ne avessero azzeccato uno di vestito, eppure lei è bellissima!". E ancora: "Ilary, te prego, cambia stilista. Ti hanno vestito come una tenda e pure brutta questa sera!", “Ma chi la veste Ilary Blasi, Malgioglio? No, perché altrimenti non si spiega”, “Ma la costumista di Ilary Blasi c’è o ci fa? Non mi garba nessuno dei suoi outfit MAI”, ha sottolineato un altro utente di Twitter. E i paragoni continuano:“Stasera Ilary è vestita da Barbie tulle”, “Il vestito di Ilari Blasi è il porta confetti della comunione di mia cugina”. Insomma, l'outfit della moglie di Francesco Totti scelto per la quarta puntata del Wind Summer Festival 2018 sembra proprio aver fatto flop per chi ha seguito l'appuntamento dedicato alla musica dell'estate in onda su Canale 5. (Continua dopo la foto)



Non convince il pubblico il look sfoggiato da Ilary. E forse nemmeno Rudy Zerbi (il 'compagno di palco' insieme a Daniele Battaglia, ndr) che rispondendo ad una battuta di Lady Totti la stuzzica proprio sull'abito: "Sei molto bella..... vestita da Winx!", le ha detto scherzando. Certo è che nemmeno la quarta sera Ilary ha scelto la sobrietà. E nemmeno col colore stavolta perché, dopo nude, oro e nero ha optato per il fucsia. Ma non ha rinunciato alle trasparenze.

Nel dettaglio, la conduttrice si è presentata sul palco allestito a piazza del Popolo, Roma, con un body nero avvolto da un vestito di tulle fucsia con cinturone di vernice scura e stivaletti di pelle bassi. I capelli li ha tenuti raccolti anche in questo quarto appuntamento ma non con una treccia elaborata come la volta precedente, ma con un semplice ed elegante chignon. Anche il make up era poco evidente, per nulla elaborato. Lei, d'altronde, ha un viso così bello che non ne ha bisogno.

Eppure quel look colorato e stravagante è stato bocciato dalla stragrande maggioranza dei telespettatori social. Che già nelle puntate precedenti avevano criticato parecchio le sue scelte. Soprattutto quella, molto audace, della puntata d'esordio del Festival, quando ha indossato un abito nude ricoperto di paillettes che lasciava intravedere la biancheria intima. Due giovedì fa, invece, aveva optato per il nero, top scollatissimo e gonna totalmente trasparente. Ma deve essersi abituata, ormai, alle critiche: anche a Balalaika gli utenti non sono andati per il sottile.

