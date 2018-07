“Arriva lei!”. Bomba a Sanremo sotto il naso di Claudio Baglioni. E ora?

Una vera e propria rivoluzione, dopo che già l'anno scorso il Festival di Sanremo ne aveva viste delle belle ed era stato complessivamente acclamato come una delle edizioni più belle nella storia della kermesse musicale. Barbara D'Urso potrebbe condurre Sanremo 2019 insieme a Claudio Baglioni, la notizia se confermata sarebbe clamorosa. La regina di Pomeriggio 5, non ha mai nascosto il suo desiderio di calcare il palco dell'Ariston e il prossimo anno potrebbe succedere davvero.A lanciare l'indiscrezione Oggi nella sezione "Pillole di Gossip". Secondo il settimanale, sembrerebbe che l'idea sia proprio del direttore artistico del Festival: “Si dice che Claudio Baglioni abbia intenzione di contattarla per assegnarle un ruolo” . Notizia che al momento non è stata nè confermata nè smentita. quello che è certo è che fino alla messa in onda circoleranno tantissimi nomi.Intanto si prepara a un cambiamento radicale: una settimana su Rai 1 completamente dedicata al festival "Sanremo Giovani" a dicembre. (Continua dopo la foto)



Un grande concorso nel quale 24 artisti "under 36" si sfideranno per conquistare la vittoria e aggiudicarsi, infine, i due posti per partecipare al Festival di Sanremo 2019. Addio, quindi alle vecchie distinzioni: "Sanremo Giovani" si articolerà in due prime serate e quattro pre-serali, che andranno in onda, a dicembre, su Rai 1 e, in contemporanea, su Radio 2, in differita, su Rai 4 e, in replica, di nuovo su Rai 1. A sostenere la necessità di questo passaggio, ovviamente è stato lo stesso Claudio Baglioni di intesa con il direttore generale Mario Orfeo. (Continua dopo la foto)

E con la direzione di Rai 1 che consentirà alla rete ammiraglia di amplificare il suo impegno in favore della scoperta di giovani talenti della musica italiana, dedicando loro un'intera settimana nel palinsesto della rete, dal 17 al 21 dicembre. Una notizia che ha spiazzato i fan ma che sta riscuotendo anche una grande approvazione in rete.Ricapitolando, il Festival dedicato ai ragazzi andrà in onda a dicembre e premierà, alla fine, i due migliori concorrenti in gara.

La coppia vincente otterrà la possibilità di gareggiare a gennaio al vero e proprio Sanremo, dove la tradizionale distinzione tra Giovani e Big sarà abolita dopo una tradizione durata anni. Una novità che gli utenti hanno sottolineato con grande piacere, convinti che possa far bene a una manifestazione troppo legata a vecchi schemi.

Ti potrebbe interessare: “Li sento ancora”. Il cuore spezzato di una madre che ha visto morire tutta la sua famiglia