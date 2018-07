Fine di un'amicizia? Giovanni Ciacci, il mitico Giò Giò di Detto Fatto, è andato su tutte le furie quando ha letto quelle parole su di lui scritte nere su bianco in una recente intervista apparsa su Rolling Stones. Ma non è stato zitto. Ha replicato e anche duramente. L'altro protagonista, come scrive il sito 361magazine, è Cristiano Malgioglio, il paroliere ed ex concorrente del Grande Fratello Vip che al magazine non è andato per il sottile. Dunque la voce che, dopo quelle dichiarazioni, tra i due si sia spezzato qualcosa. Le parole precise di Malgioglio su Ciacci? Eccole, riporta il sito: “Mi dà molto fastidio quando dice che siamo rivali. Ma rivali di che cosa? La mia professione è l’artista, la sua è quella di apparire sui giornali, dicendo di amare contemporaneamente due uomini, di abbandonare due uomini”. Dichiarazioni che, già fin qui, sarebbero potute bastare per far saltare i nervi a Giò Giò, che lo scorso inverno abbiamo visto anche protagonista a Ballando con le stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci. (Continua dopo la foto)



Ma Malgiolgio continua: “Poi con il suo cellulare si lascia fotografare con quest’altro ragazzo, dicendo che lo ama. Lui è solo uno che vuole apparire, incuriosire. Io voglio incuriosire il mio pubblico per il lavoro che faccio. Fra noi non c’è rivalità, è come paragonare lo shopping al mercatino delle pulci agli acquisti da Dior. Se deve essere rivalità, la rivalità allora è questa”. Quindi, lette queste dichiarazioni, è arrivata la risposta piccata di Ciacci.

Replica che il costumista di Detto Fatto (a proposito, ci sarà anche la prossima stagione, quella che vedrà al timone Bianca Guaccero) ha affidato a Twitter. “Specifico che vestire couture non vuol dire farsi fare gli abiti a via Paolo Sarpi copiati dai teletubbies, con quattro pailletes false e old style”. Per chi non lo sapesse, i teletubbies sono i protagonisti di una serie cult per bambini piccoli vestiti con dei costumi curiosi e coloratissimi.

@RollingStone specifico che vestire couture non vuol dire farsi fare gli abiti a Via Paolo Sarpi copiati dai teletubbies con quattro paillettes false e old style #trovafernando #adoro #smile pic.twitter.com/uBT9iOujkM — giovanniciacci (@giovanniciacci) 24 luglio 2018





Insomma, Giovanni Ciacci non gliele ha mandate a dire all'amico (o già ex?) Malgioglio. Staremo a vedere se la discussione avrà un seguito. E se, soprattutto, l'amicizia che lega il paroliere al costumista può dirsi definitivamente chiusa dopo questo botta e risposta velenoso. E poi Malgioglio risponderà alla frecciatina su teletubbies, paillettes false e old style?

