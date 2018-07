“Ma sei matta? Non puoi!”. Barbara D’Urso, gli insulti volano. Che figuraccia!

Barbara D'Urso, ancora polemiche. E critiche feroci. Da quando Carmelita non è più in video (dire in vacanza non sarebbe corretto perché ha rinunciato alle ferie per essere sul set de La dottoressa Giò), è sempre più attiva su Instagram. Saranno contenti i suoi fan più sfegatati di vederla di continuo, alle prese con ricette, promo della prossima stagione, balletti e in vena di ricordi con foto vintage. Ma non sempre fa centro. Intendiamoci: ogni suo post è comunque un tripudio di cuoricini e commenti affettuosi, perché Barbara è amatissima dal suo pubblico, ma viene anche attaccata spesso dai follower. Uno degli ultimi casi risale a un paio di settimane fa quando, forse per fare 'la simpatica', la conduttrice più stakanovista che c'è si è lanciata in un un video comico in cui, con indosso una salopette di jeans, interpreta una teenager che parla verosimilmente con un amico: “Tu puoi uscire la sera - chiede - a me papà non fa uscire”. E poi inizia a ballare sul letto. (Continua dopo la foto)



“Carmelita in versione teenager”, come scrive lei nella didascalia del post, stavolta ha raccolto insulti feroci. Fermo restando che c’è sempre chi apprezza la sua ironia, per molti la situazione le è decisamente sfuggita di mano. "Imbarazzante. Così rimani zitella”, scrive qualcuno. E un altro: “A 61 anni rasenti il ridicolo”. Ancora: “Per curiosità: i tuoi figli ti stanno guardando?”; “Riprenditi, hai 60 anni!”; “Fossi in te mi vergognerei”.

E ora ci risiamo. Altro video, altra polemica. Questa volta Barbara è al mare. Nel video, datato 24 luglio, la conduttrice corre sulla spiaggia con un copricostume bianco. Sullo sfondo un tramonto suggestivo e poi un invito ai fan: “Volete correre sulla spiaggia con me?”. Fin qui nulla di strano, né di particolarmente originale. Ma un dettaglio ha scatenato l'inferno sotto al post di Barbarella, che voleva solo condividere con i suoi amici virtuali un momento carino.





Barbara nelle mani stringe nelle mani dei fiori bianchi. Ma non sono fiori qualsiasi. I fan li hanno riconosciuti subito: sono gigli di mare, fiori bianchi che si trovano frequentemente in spiaggia ma si tratta di una specie protetta, quindi è vietato raccoglierli. E gliel'hanno fatto notare in parecchi: “Ma non ci posso credere! Quello è un fiore in via d'estinzione!”. “Barbara non si strappano i gigli di mare!!!! Per legge è assolutamente vietato. Rientrano nel patrimonio Legambiente Italia”, si legge. E ancora: “Ma poi i vigili ti hanno multato per i fiori che hai raccolto?”, “Peccato che i figli di mare sono una specie protetta e non si possono raccogliere”. “Ma lo sai che quei gigli di mare sono in via d'estinzione e non vanno estirpati?”.

"Guardate, ero così!". Barbara D'Urso, la foto vintage (molto vintage) fa il botto. Che ricordi per Carmelita!