“Il tempo passa…”. Michelle Hunziker, così non l’abbiamo davvero mai vista

Michelle Hunziker, oggi, ha una famiglia da 'cartolina'. Viene questa impressione a guardare gli scatti social della svizzera più amata d'Italia in vacanza con le figlie piccole, Sole e Celeste, e il marito Tomaso Trussardi. La family al momento è sul lago di Garda. Relax al massimo, ma Michelle deve aver avuto un attacco di nostalgia. Deve aver pensato al passato in questi giorni, quando era lei la piccola di casa tra mamma e papà. E così ha condiviso con i follower di Instagram (che ormai hanno superato quota 3 milioni) per raccontare un frammento della sua infanzia, scrive Vanity Fair. La 44enne ha postato un video con un'immagine fissa. Quella di lei appena nata tra mamma e papà. Il post, che nel giro di qualche ora ha superato 300mila visualizzazioni e i 500 commenti (nel giro di qualche ora, eh!) ha questa didascalia: “Il tempo passa, le cose cambiano, ma i sentimenti restano. La cosa bella però è la condivisione di attimi che in un modo o in un altro viviamo tutti”. (Continua dopo la foto)



Scrive così Michelle e cliccando sul filmato ecco la sua voce inconfondibile: “Questa è mia mamma, mio papà e io appena nata. La nostra è stata da subito una famiglia molto originale perché sul letto d'ospedale invece di esserci sdraiata mia madre, c’è sdraiato mio padre, come se avesse partorito lui”. Motivo? “Mentre mia mamma faceva nascere me, lui veniva operato alla gamba che si era rotto poco prima. Quindi mia mamma, forte come tutte le donne, appena partorito aveva portato il bebè da lui. Guardate com’era orgoglioso, mio padre. Voleva a tutti i costi una femmina”.

Anche Michelle oggi è mamma. E di sole femmine. Ne ha tre: Aurora, 21 anni, nata dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti e Sole e Celeste, avute da Tomaso Trussardi. “Mi fa tenerezza questa foto - continua nel video con il ritratto vintage di famiglia la conduttrice - mi rendo conto come, ancora adesso, ami vedere i miei genitori insieme. Perché alla fine tutti i bimbi sognano di vedere mamma e papà insieme per sempre”.





L'infanzia di Michelle non è stata proprio tutta rose e fiori. Qualche anno fa aveva parlato del rapporto complicato con il padre, che è scomparso 17 anni fa: “Il mio papà era alcolizzato. Ma era un'anima bella e la sua debolezza non riusciva a offuscare la tenerezza del suo cuore”. Quando i suoi si sono separati, ha passato “dei Natali tristissimi. La mattina del 25 chiamavo papà e lui piangeva”. Il resto è storia: Michelle si è trasferita in Italia, è entrata nel mondo della tv, ha incontrato Eros, è diventata mamma e ha ritrovato l'amore con Trussardi.

