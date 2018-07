Riccardo Guarnieri e Ida Platano erano gli unici 'famosi' in quest'ultima edizione di Temptation Island. Insieme da soli 7 mesi, contro gli anni e anni di rapporto delle altre coppia, i due si sono fatti conoscere l'inverno scorso al trono over di Uomini e Donne. Sono già usciti dal programma estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. E insieme. Non era cominciata sotto una buona stella la loro avventura a Temptation e infatti in soccorso di lei era sbarcata in Sardegna persino Gemma Galgani. Ma poi hanno trionfato i sentimenti e al falò di confronto anticipato richiesto da Riccardo si sono riappacificati. Dopo aver discusso sulle rispettive esperienze ai villaggi coi single, si sono ricongiunti e tra i due è scattato un lungo abbraccio: "Ti amo e ne sono certo, ti amo tantissimo – ha ammesso lui - Restare qui sarebbe perdere tempo perché forse sono pronto a fare le valige e partire. Volevo solo darti qualcosa in più, non in meno. Volevo ricercare la stessa sicurezza economica che ho a Taranto, null'altro. Quando ci siamo conosciuti sapevo già di volere incontrare la donna della mia vita per avere una famiglia. Era quello che desideravo. Ho incontrato qualcosa, si chiama Ida e Samuele". (Continua dopo la foto)

"Voglio prendermi cura di tutti e due. Non ti deluderò, te lo prometto – le ha sussurrato Riccardo in lacrime - Quanto ti amo Ida. Non mi lasciare più, non mi lasciare”. Ida e Riccardo, sempre abbracciati, hanno lasciato così la spiaggia di Temptation. Ma chi ha seguito la puntata del programma andata in onda lunedì scorso, dunque il falò di Riccardo e Ida, avrà anche sentito la motivazione per cui lui sta rimandando il trasferimento a Brescia, dove vive lei con il figlio Samuele.

“Sai che se non mi sono ancora trasferito è perché sto cercando la stessa sicurezza economica che ho qui a Taranto”. Ecco: ma che lavoro fa Guarnieri, il 40enne col fisico scolpito che al trono over ha conquistato la Platano, 3 anni in meno e di professione parrucchiera? Con quella frase Riccardo si riferiva chiaramente al mestiere che gli dà da vivere. Cosa fa di preciso a Taranto? Lavora come operaio.

Prima di arrivare nello studio di Maria De Filippi, Riccardo era single. Dopo aver avuto una storia importante era tornato a vivere con i suoi. “Sono single da un po’ di anni, ho avuto diverse esperienze, ma niente di importante. Sono qui per cercare una donna bella, intelligente, molto attraente – raccontava nella presentazione su Witty tv - Mi piace avere al mio fianco anche una donna dal carattere forte. Spero che abbia come me l’obiettivo di costruire qualcosa di importante. Mi piacerebbe avere una famiglia e dei figli”.

