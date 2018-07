“Non ci riesco proprio a stargli lontano!”. Questa la spiegazione a monte di tutto. A dare la notizia il settimanale Chi, che fa sapere a tutti che Stefano De Martino non parteciperà alla prossima edizione dell’Isola dei famosi. Il ballerino avrebbe ricevuto la proposta della produzione di rivestire il ruolo di inviato anche nella prossima edizione del reality ma avrebbe finito con il declinare l’invito. Il motivo? La nostalgia nei confronti del figlio Santiago. Proprio così quindi, Stefano De Martino non sarà l’inviato della prossima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. L’ex ballerino, che al momento non tornerà ad Amici di Maria De Filippi, ha sofferto molto per la lontananza dal figlio e ha rifiutato la proposta che pochi giorni fa è arrivata sul tavolo del suo agente. Già in passato Stefano aveva ammesso di avere avvertito forte la mancanza del suo bambino nei mesi trascorsi in Honduras lontano da lui. Di ritorno in Italia dopo averlo vissuto solo da lontano attraverso videochiamate e qualche video, aveva promesso che non si sarebbe mai allontanato così tanto a lungo dal figlio in futuro. (Continua dopo la foto)



“Conta la quotidianità” raccontò, provato da quella distanza fisica diventata quasi insopportabile. Poi si sciolse in un sorriso nel ricordare il momento dell’incontro con il figlio dopo mesi di lontananza: “Mio figlio è ruffiano come me. Sono andato a prenderlo a scuola ed è stata una scena bellissima. Quando mi ha visto è stato prima pietrificato, poi mi è saltato al collo, senza alcun tipo di risentimento, e mi ha detto ‘papà mi sei mancato tantissimo'. Come fai a non scioglierti?”. Nell’immediato futuro, De Martino potrebbe tornare ad Amici.

Il ballerino nato proprio nella scuderia di talenti di Maria De Filippi ha lavorato nel ruolo di professionista dietro le quinte del talent show negli ultimi anni. A partire dalla prossima stagione televisiva, dunque, è possibile che torni a “casa”, quella casa che ha imparato a considerare come se fosse sua e che gli ha regalato parte della popolarità di cui gode oggi. Ma come biasimare l’innato e infinito amore di un padre come Stefano De Martino?

Lo manifesta e afferma da sempre tuttavia, non è una novità questo attaccamento meraviglioso e quasi morboso che il ballerino ha nei confronti del figlio. Eppure, proprio come De Martino ha affermato nella scorsa edizione dell’Isola, “Dobbiamo pagare le bollette e la spesa, caro Santiago”, quindi ci sarà da fare i conti anche con l’aspetto economico. Insomma, l’Honduras è lontana, ma si tratta pur sempre di una spiaggia meravigliosa: in fondo si tratta di qualche settimana…

