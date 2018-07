Oltre a Barbara D'Urso, tra le stakanoviste per eccellenza c'è Maria De Filippi. 'Queen Mary' la chiamano i fan, perché tutto ciò che tocca diventa oro. Ogni programma che porta la sua firma è un successo strepitoso. E di programmi la moglie di Maurizio Costanzo ne ha parecchi. Uomini e Donne, Amici, C'è posta per te, Temptation Island e, a partire da settembre prossimo, anche Temptation Island Vip, capitanato da Simona Ventura. E non dimentichiamo Tu sì que vales, di cui sono già iniziate le registrazioni e che quest'anno vede nel cast la partecipazione di Iva Zanicchi al posto di Mara Venier, che è tornata in Rai per riprendersi Domenica In. Conduce e produce la De Filippi, ma va anche in vacanza. Per poco, ma anche lei stacca. Le vere ferie cominceranno tra qualche giorno ad Ansedonia, meta storica dove i Costanzo hanno una villa e dove il 28 agosto si festeggerà l'80esimo compleanno di Maurizio. (Continua dopo la foto)



Ma intanto, anche se siamo sempre in ambito lavorativo, una piccola pausa Maria se l'è presa, come testimoniano le foto pubblicate nell'ultimo numero della rivista Chi. I fotografi del settimanale diretto da Alfonso Signorini hanno infatti sorpreso la regina di Mediaset in un raro momento di relax che si è concessa a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove è volata per assistere alle registrazioni della nuova stagione di Temptation Island, il programma in onda il lunedì sera su Canale 5 e prodotto dalla sua società Fascino.

“È volata con il suo entourage per controllare meticolosamente tutto, dalla posizione delle telecamere ai confessionali delle coppie e poi un autore deve seguire come un mastino il suo lavoro – si legge sulla rivista - Infine, quando sente che il programma è effettivamente pronto e un’altra 'pancia', quella del pubblico, dà il suo responso positivo, allora ritorna nella Capitale e qui inizia un altro film che, però, non ha ancora come titolo la parola 'vacanza'. Per quella c’è tempo”.

Dalle foto apparse su Chi ecco Maria De Filippi in bikini. Bikini da urlo per 'Queen Mary', che ha 56 anni (li compirà 57 il prossimo 5 dicembre, ndr). Caspita, la conduttrice sfoggia un fisico di tutto rispetto in questi ultimissimi scatti. Il merito, come ribadito più volte da lei stessa, è dell'attività fisica. Soprattutto del tennis, sport che Maria adora e pratica costantemente.

