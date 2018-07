Temptation Island. Giuseppe Santamaria: chi è il tentatore di Lara Zorzetto

Non procede nel migliore dei modi l’avventura di Lara Zorzetto e Michael Di Giorgio a Temptation Island 5: i due fidanzati, dopo due anni e mezzo di alti e bassi, hanno deciso di mettere alla prova il loro sentimento sull’isola delle tentazioni, ma per il momento il loro percorso non sembra stia raggiungo l’epilogo tanto desiderato soprattutto dalla giovane originaria di Pordenone. La fidanzata si sta dedicando a momenti di grande confidenza con Giuseppe Santamaria. “Secondo me sei abituata a essere sempre criticata per quello che fai e hai paura di agire. Ti sei fatta gonfiare la testa in modo negativo”, racconta Giuseppe a Lara. La fidanzata continua la discussione: “Mi manca, non un compagno, mi manca un complice”. Lara e Giuseppe continuano a vivere momenti di intimità, Lara si lascia a dei balli molto sensuali con il single e questo porta una reazione violenta in Michael. “Non azzardarti a chiamarla Laretta che ti stacco la testa a morsi”, poi rompe il l’ipad e una volta tornato nel villaggio cade nello sconforto e nella rabbia. Prende un barattolo di ketchup e un lenzuolo e scrive: “Eri tutta la mia vita”. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma chi è il tentatore che sta mettendo a dura prova Lara e Michael? Nato nel 1992 a Caserta, il tentatore da diverso tempo ormai si è trasferito a Roma per motivi di lavoro. Giuseppe, infatti, nella vita di tutti i giorni è un mangiafuoco: per essere più precisi è il Fireman de Il Circo Nero. Quella a Temptation Island per lui rappresenta la prima esperienza in uno studio televisivo. In giro per il web, su Giuseppe, non ci sono tantissime informazioni, infatti non sappiamo come sia nata in lui la passione per il mondo della notte e in special modo per il mestiere di fireman, quello che fa durante le serate organizzate dal Circo Nero.

Grazie al lavoro che svolge, però, Giuseppe Santamaria ha la possibilità di girare il mondo e di vedere sempre posti nuovi. Grazie all'esperienza a Temptation Island, e al single Giuseppe, Lara sta riuscendo a conquistare un po' di sicurezza in se stessa. Durante il falò arriva al punto di ebollizione dopo aver visto due video in cui il fidanzato Michael la critica per non volersi sistemare la dentatura e per le solite questioni economiche. Lei prima sbotta ("Ti apro in due come un verza") e poi per vendetta si avvicina al single Giuseppe.

«Magari non sarò bella come quella ragazza lì ma, come mi ha detto qualcuno nel villaggio, c’è molto altro oltre l’aspetto fisico», ha raccontato la ragazza durante il falò. «Qui stiamo parlando di cuore, di sincerità e non me ne faccio una colpa. Sono stufa di sentirmi sbagliata così come mi descrive lui. Sono stanca di sentirmi sempre in secondo piano, spero di poter meritare un po’ di felicità anch’io», ribadisce Lara mentre il pubblico della Rete fa il tifo per lei.

