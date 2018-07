Nell’ultimo periodo Stefano Bettarini, l’ex marito di Simona Ventura, non ha passato giornate facili. Il motivo? Beh, lo sappiamo tutti: il figlio Niccolò è stato aggredito all’uscita di una nota discoteca milanese, l’Old Fashion. Il ragazzo era uscito con degli amici e, all’uscita dalla discoteca, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi. Bettarini jr era intervenuto per difendere il suo amico ma gli aggressori, quando lo hanno visto, gli hanno gridato: “Ti abbiamo riconosciuto, sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo”. E lo hanno preso a calci, pugni e coltellate. In difesa del ragazzo è intervenuta anche la fidanzata la quale, però, ha ricevuto a sua volte calci e pugni da quei bruti. Per fortuna le coltellate non hanno raggiunto gli organi vitali e Bettarini non ha rischiato la vita. Però si è dovuto sottoporre a un intervento. I suoi genitori sono stati preoccupatissimi ma ora finalmente sono sereni. Anche se quell’episodio ha segnato profondamente le loro vite. Sono cose non si dimenticano. Continua a leggere dopo la foto

Una volta uscito dall’ospedale, Niccolò ha poi raccontato alcuni retroscena su quel fatto: “Mio padre non si era mai fatto vedere piangere in tutta la nostra vita insieme. Appena è entrato in ospedale non è riuscito a trattenere le lacrime. L’ho sempre visto come un uomo forte, per la prima volta mi è apparso fragile. Ma questa esperienza ci ha avvicinato ancora di più”. Ma c’è dell’altro che riguarda Bettarini senior. Ed è qualcosa che vi farà “sparlare” un bel po’. Continua a leggere dopo la foto

Sapete cosa ha dovuto accettare? Ha dovuto accettare, per guadagnarsi da vivere, di partecipare al reality Temptation Island Vip. E che c’è di male? Direte voi. No, per carità, niente di male. Lo fanno tutti i vip… Solo che forse vi sfugge un dettaglio: Temptation Island Vip sarà condotto da Simona Ventura cioè l’ex moglie di Bettarini. Ma come facciamo a sapere che Bettarini parteciperà? Lo ha svelato Alfonso Signorini nel numero di Chi del 25 luglio. Continua a leggere dopo la foto

Secondo quanto riportato da Chi, l’ex calciatore parteciperebbe insieme alla fidanzata Nicoletta Larini… Beh, senza dubbio ci sarà da divertirsi… Lui commenterà insieme alla Ventura i corteggiamenti da parte di altri uomini alla sua fidanzata. Non vi pare buffo? Oh sì. L’altra coppia quale sarà? Quella formata da Valeria Marini e dal fidanzato Patrick Baldassarri. E questo, amici, è solo l’inizio… Che bomba!

