“In sovrappeso? Ma quando mai!”. Vanessa Incontrada, la foto in bikini che ‘spacca’

È una delle donne più amate e desiderate d’Italia, anche se l’Italia non è il suo paese d’origine. Parliamo naturalmente della meravigliosa e sempreverde Vanessa Incontrada e del suo gioioso accento catalano. Eppure nel suo passato, quello piò recente per aggiunta, Vanessa è stata “criticatissima” pensate un po’, per avere messo su qualche chilo di troppo. Beata ipocrisia: c’è stato qualcuno che ha osato criticare una grande donna come lei, proprio così. Ed è ricapitato anche se in senso inverso, ultimamente, adesso che l'estate è ormai entrata nel pieno e sono molte le star che si stanno concedendo dei giorni di vacanza al termine di un lungo anno lavorativo. Tra di loro c'è anche Vanessa Incontrada che, reduce dal successo della nuova edizione dei Wind Music Awards presentati al fianco di Carlo Conti, ha pensato bene di partire con il figlio Isal e il compagno Rossano Laurini. (Continua dopo la foto)



Nonostante negli ultimi tempi sia stata vittima di body shaming, visto che molti l'hanno criticata per le sue curve procaci, non ha avuto paura di mettersi in costume da bagno, dimostrando di essere bellissima, felice e in forma. Lo scorso anno non è stato semplice per Vanessa Incontrada, durante i Wind Music Awards era stata criticata perché leggermente ingrassata, ricevendo anche dei duri attacchi sui social. Nonostante ciò, era riuscita ad andare avanti a testa alta senza badare alle polemiche insensate e quest'estate è tornata a condurre il programma, dando prova di essere più in forma che mai tra tubini aderenti e sinuosi abiti rosso fuoco.



Nelle ultime settimane è partita per le vacanze con il figlio Isal e il compagno Rossano Laurini e ha pensato bene di mostrarsi in costume per mettere finalmente a tacere le malelingue. La presentatrice spagnola è apparsa bellissima e felice mentre abbraccia l'uomo della sua vita o si diverte sugli acquascivoli con il figlio, dimostrando che nulla riuscirà a rovinarle l'estate. Insomma, a 37 anni Vanessa è una mamma bellissima e sexy: il body shaming è solo un lontano ricordo e le sue curve la rendono splendida e sensuale. (Continua dopo le foto)







Che meraviglia Vanessa, l’immagine di una donna che non cede alle provocazioni, un messaggio importante quello che lancia a tutte le sue consorelle in tutto il mondo: “Non vergognatevi di quello che siete, amate il vostro corpo e cercate di rimandare al mittente tutte le critiche”. Brava la nostra Incontrada, come te, nessuno mai!

