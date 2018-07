“C’è l’erede”. Bye bye Ilaria D’Amico. È ufficiale: chi prende il suo posto

Quindici anni. Tanto è durata l'esperienza di Ilaria D'Amico a Sky Calcio Show, il programma dedicato alla serie A con cui la bella giornalista sportiva e compagna di Gianluigi Buffon entrava nelle case degli italiani la domenica pomeriggio. Un programma che Ilaria ha contribuito a far crescere e che ora, come annunciato tempo fa, si dice pronta a lasciare. Lascia la domenica pomeriggio, sì, ma non il calcio e la rete. Ora che Sky ha i diritti, infatti, la D'Amico è infatti pronta a diventare il volto della Champions League per il triennio 2018-2021. Sarà lei a commentare in studio gli incontri di Champions: al suo fianco ci sarà Alessandro Costacurta e ogni sera un campione come ospite, da Alessandro Del Piero a Gianluca Vialli passando per Fabio Capello. Diventerà dunque la padrona di casa delle serate europee. Ma chi prenderà il suo posto al timone di Sky Calcio Show nelle partite di campionato? È deciso e ufficiale: l'erede della D'Amico è il giornalista Alessandro Bonan. (Continua dopo la foto)



L'annuncio è arrivato durante la presentazione dei palinsesti del network. È lo stesso Bonan che aveva sostituito Ilaria nei sei mesi di maternità, dal dicembre 2015 fino alla fine della stagione. Si tratta quindi di un ritorno a casa per il giornalista che però da 'supplente' stavolta sale in cattedra. Attualmente è in onda, sempre su Sky, con la trasmissione Calciomercato, ma il prossimo 19 agosto, giorno in cui è previsto il fischio d'inizio della nuova stagione, assisteremo all'esordio di Bonan nello studio che fu della D'Amico.

Diversi i nomi per la successione circolati nelle scorse settimane. Fra i volti femminili era spuntato anche quello di Diletta Leotta, ma poi la giornalista è apparsa di recente come volto di Dazn, servizio di sport in streaming live e on demand. Nella pubblicità di questa sorta di Netflix del calcio è con Paolo Maldini, ma il suo nome è stato associato anche al reality Il contadino cerca moglie, riporta Vanity Fair.

Ma perché Ilaria ha lasciato la trasmissione dopo 15 anni di onorato servizio? È stata una decisione per la famiglia. Rinunciando a un impegno settimanale per uno saltuario com'è lo show sulla Champions, riesce a dedicare più tempo ai suoi affetti. Anche perché a breve la conduttrice dovrà dividersi tra Milano e Parigi, dove andrà a vivere con Buffon, diventato nuovo portiere del Paris Saint-Germain. La coppia, quindi, farà avanti e indietro tra l’Italia e la Francia.

