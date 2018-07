Temptation Island, finita la terza puntata si pensa già alla quarta. Anche perché, a giudicare dalle anticipazioni, non mancheranno i colpi di scena. In breve: assisteremo al falò di confronto tra Giada e Francesco; Giampaolo scoprirà che la fidanzata Martina si è lasciata andare a una romantica esterna in barca con il single Andrew (con il quale ha da subito mostrato un certo feeling) dove è scattato anche un bacio sulle labbra; Lara metterà alla prova Michael con una trappola: lo ha fatto spiare facendogli credere di non essere ripreso dalle telecamere. Insomma, ne vedremo delle belle. Il docu -reality estivo di Canale 5 è già alle battute finali e dopo l'uscita con happy ending di Oronzo e Valentina prima e di Riccardo e Ida poi, chissà se anche le altre coppie di questa edizione 2018 riusciranno a lasciare insieme il villaggio della Sardegna. Gli indizi, anche grazie ai social network, non mancano ma per avere certezze dobbiamo aspettare ancora un paio di settimane. Anticipazioni a parte, concentriamoci sui fatti. O meglio: sui dettagli. (Continua dopo la foto)

Dopo il falò di confronto di Ida e Riccardo, ampio spazio è stato dato alla storia di Giada e Francesco. Lei ha già chiesto l'incontro a Filippo Bisciglia perché "Francesco ha buttato tutte le colpe su di me, ma dopo quest'ultimo pinnettu mi sono resa conto che non c'è stata un'evoluzione. Io ho capito i miei errori, lui no”. “Per amore mi sono resa conto di aver sbagliato e cercherò di cambiare – ha continuato - D'altro canto lui deve rendersi conto che su certe cose non mi ha portato rispetto. Non me lo merito. Me lo diceva che c'erano delle cose che non andavano, a lui piace lamentarsi".

Si sa solo che quello di Giada e Francesco sarà un falò lungo e complicato, ma ovviamente è mistero sull'epilogo. Decideranno di lasciarsi o di impegnarsi per far funzionare le cose? Sul finire della terza puntata, intanto, abbiamo avuto un piccolo assaggio. Giada, che ha un fisico spettacolare, ha indossato un top e una gonna che sono subito saltati all'occhio. Si tratta di una creazione di Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello. È stata direttamente lei a farlo sapere a mezzo Instagram.

L'outfit di Giada è firmato Sol Wears Woman, il brand che Giulia ha creato insieme alla madre e alla zia. Le collezioni del marchio sono realizzate a mano e in raso o seta, hanno linee pulite e sono estremamente femminili. I prezzi? Per conoscerli bisogna inviare un messaggio agli account social di Sol Wears Woman, che sta riscuotendo un enorme successo. Alcuni capi – come il mini dress di paillettes che la De Lellis ha indossato nello studio di Uomini e Donne – diventano sold out nel giro di pochi giorni.

"Sentito?". Temptation Island, Riccardo abbraccia Ida e lo sussurra piano piano