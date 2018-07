“Pazzo”. Temptation, Il falò di Michael è terrore puro: succede sotto gli occhi di tutti 

Giro di boa per Temptation Island e punto di svolta nelle dinamiche sentimentali delle coppie protagonista. La terza puntata del reality show delle tentazioni, in onda lunedì 23 luglio in prima serata su Canale 5, infatti, ha visto ben due coppie al falò di confronto finale. Protagonista della puntata è stata anche Lara, la fashion blogger e stilista, chiamata nel pinnettu, ha visto un video del fidanzato che l'ha mandata in bestia. Nella clip, il fidanzato Michael muove delle critiche alla fidanzata, a partire dalla sua dentatura cui lei non vuole porre rimedio (e Lara commenta: “4mila euro dove li tiro fuori? Dal tuo c**o?”). Al centro delle sue critiche anche la casa in cui abitano, che diventerà pure di Lara quando lei ci metterà qualcosa di tasca propria: Lara è piena come neanche Arianna David all’Isola dei famosi (“Ti apro come una verza!” esclama) e mette in atto la sua vendetta, iniziando ad avvicinarsi al single Giuseppe. Per Michael vedere la propria compagna Lara tra le braccia di un altro è stato davvero difficile, tanto da portarlo ad uno scatto d'ira molto violento. La storia tra loro due, iniziata ormai due anni fa, era entrata in crisi non appena "Temptation Island" era iniziato: il ragazzo, nei filmati mostrati duranti il pinnettu, sembrava aver perso la testa per la single Rita tra balli, massaggi e nuotate insieme. Queste immagini hanno portato Lara a domandarsi se lui fosse davvero l'uomo giusto per lei e nel cercare una risposta a questa domanda, la ragazza ha deciso di lasciarsi andare a qualche divertimento con il single Giuseppe. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante il falò Michael vede una Lara felice e spensierata e commenta: "Ho sbagliato tanto nei suoi confronti, lei è meglio di me in tante cose, ma questo non è il comportamento giusto per farmi vedere i miei errori e darmi un insegnamento". Il video, però, prosegue e mostra la ragazza ballare in modo provocante con Giuseppe ed è così che il fidanzato viene preso dalla gelosia e dalla rabbia prendendo a pugni il computer. Una reazione che non è stata commentata in puntata, ma che probabilmente nel backstage ha avuto dei riscontri considerando quanto dichiarato da Antonella Fiordelisi, ex Temptation Island, che lo scorso anno entrò in acqua senza togliere il microfono.

A quanto pare – secondo quanto scritto da lei su Instagram – il danno sarebbe stato mal digerito dalla produzione: “E pensare che per un tuffo in acqua con il microfono la redazione voleva massacrarmi. In bocca al lupo Michael”. Anche su twitter sono stati cinguettati tantissimi messaggi contro il giovane. ''La crisi del maschio contemporaneo sintetizzata da Michael che vede la tipa ballare con un altro dopo che l’ha insultata per giorni e spacca un iPad con un pugno''; ''Michael fly down che al prossimo pugno sul tablet Filippo, poi, lo tira a te #TemptationIsland'', sono alcuni dei commenti lasciati all'indirizzo del fidanzato di Lara.





La rabbia, però, non dura a lungo e lascia spazio alla tristezza e alla consapevolezza che forse la loro storia d'amore è giunta al termine. È così che con un gesto molto romantico, Michael scrive su un lenzuolo un messaggio rivolto alla sua ragazza: "Tu eri la mia vita". Chissà se Lara riuscirà così a trovare una risposta alla sua domanda. E se riuscirà a perdonare le cattiverie che Michael ha detto durante il soggiorno nel villaggio dei ragazzi.

