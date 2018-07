Temptation Island, la quarta puntata si preannuncia piena di colpi di scena. Se nella terza per Ida e Riccardo ha trionfato l'amore, non si può dire lo stesso delle altre coppie. Crisi nerissima per Giada e Francesco, Martina e Giampaolo e Raffaela e Andrea (più lei che lui) e Lara e Michael. Praticamente tutti. E lunedì 30 luglio per qualcuno di loro arriverà la resa dei conti. Per Giada e Francesco senza ombra di dubbio. Lei ha già chiesto l'incontro a Filippo Bisciglia con questa motivazione: "Francesco ha buttato tutte le colpe su di me, ma dopo quest'ultimo pinnettu mi sono resa conto che non c'è stata un'evoluzione. Io ho capito i miei errori, lui no. Non mi sembra corretto. Deve capire cosa vuole e deve anche dirmelo. Per amore mi sono resa conto di aver sbagliato e cercherò di cambiare. D'altro canto lui deve rendersi conto che su certe cose non mi ha portato rispetto. Non me lo merito. Me lo diceva che c'erano delle cose che non andavano, a lui piace lamentarsi". (Continua dopo la foto)





Si sa solo che quello di Giada e Francesco sarà un falò lungo e complicato, ma ovviamente è mistero sull'epilogo. Decideranno di lasciarsi o di impegnarsi per far funzionare le cose? L'unica anticipazione che già circola in rete è che lui, dopo la fine delle registrazioni del programma, si è iscritto su Instagram e non ha messo “il segui” alla fidanzata. Un indizio che fa pensare alla fine della loro storia d'amore, ma chissà. Il colpo di scena più clamoroso, però, sempre stando alle anticipazioni, riguarda un'altra coppia.

Un'altra coppia che, sulla base di quello che è andato in onda nel corso dell'ultima puntata, non se la passerebbe granché bene. Parliamo di Giampaolo e Martina. Lui sempre più intimo con le tentatrici del villaggio, lei sempre più vicina e a suo agio con il single Andrea. Martina si è arrabbiata quando al falò ha visto il video del fidanzato che commentava il décolleté di una ragazza. E Giampaolo si è addirittura rifiutato di continuare a vedere il video di lei e Andrew.

Parole di Giampaolo: "Siamo entrati con tanti dubbi e una sola sicurezza, l'amore. Lei lo ha messo in gioco, io nemmeno per un secondo. Sta dando modo a un'altra persona di corteggiarla. A me basta questo. Non ho bisogno di vedere altri video. Ho pianto troppo per lei, non mi serve altro. Voglio rispetto. L'ho portata in alto per tutta la vita, va bene così". Ma ancora non sa che nell'esterna è scattato addirittura un bacio tra la compagna e il single Andrew. Eh già: nella quarta puntata i due hanno fatto una romantica uscita in barca e si sono lasciati andare a un bacio sulle labbra. Motivo per cui lei ha richiesto il falò anticipato con Giampaolo.

