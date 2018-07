Anche in vacanza, Alessia Marcuzzi non manca di aggiornare i fan. Amatissima sul piccolo schermo, anche sui social non scherza: su Instagram conta circa 3,5 milioni di follower! Bella, simpatica, divertente, brava. Come conduttrice è una delle più amate. Da tempo padrona di casa all'Isola dei Famosi, quest'anno ha avuto a che fare con un'edizione particolarmente turbolenta, ma nonostante tutto ha saputo tenere testa ai vari scandali, accuse e dichiarazioni pesanti che per circa tre mesi hanno invaso giornali e piccolo schermo. È stato un anno lavorativo intenso, quindi ora il meritato riposo. A Formentera con la famiglia (c'è anche la fidanzatina del figlio Tommaso) e non si contano scatti, filmati e Storie in cui esplode tutto il suo fascino. Prima di partire, in realtà, Alessia era in lizza tra le possibili conduttrici di Balalaika, il format Mediaset dedicato ai Mondiali di Russia 2018 poi affidato a Ilary Blasi e Nicola Savino con la partecipazione di vari personaggi televisivi tra cui Belen Rodriguez ma lei ha detto no. Ha preferito dedicarsi totalmente alla famiglia. (Continua dopo la foto)



Mare chiama bikini. E il bikini sta a una come Alessia Marcuzzi come la panna sulle fragole: perfetto. Non che non lo sospettassimo, ma le cartoline che ogni giorno arrivano dall'Isola più chic delle Baleari lo confermano. Super Alessia, che ha 45 anni e ha avuto due figli, sembra proprio aver fatto un patto col diavolo. Non ha nulla a che invidiare alle colleghe molto più giovani: che fisico bestiale!

Qualche giorno fa una foto in particolare ha mandato in delirio tutti. Quella in cui la Marcuzzi, in spiaggia e con indosso un costume a due pezzi celeste fantasia si è lanciata nel cosiddetto 'bikini bridge', il trend fotografico che da anni va fortissimo sui social. Una moda esplosa 4 anni fa e che si riferisce a quello spazio (il ponte, appunto) che si crea tra il bordo dello slip e l’anca. Beh, inutile sottolinearlo: valanga di like e di commenti per il fisico statuario della Marcuzzi in questa posa sexy.

Non solo bikini. Mare e spiaggia chiamano anche look naturali e in questo senso Alessia è proprio una di noi. L'hairstylist, il phon super potente, la piega liscia, anzi liscissima che la conduttrice sfoggia in tv li rivedremo in autunno. A Formentera la Marcuzzi regala ai fan anche la sua versione 'wild'. Che ricci! Come osserva Gioia, il suo bob scalato, iconico, copiatissimo e solitamente sempre in piega e stirato a puntino, è in vacanza da qualche altra parte. E Alessia dice sì alla versione naturale e riccissima. Al massimo acconciature improvvisate, tipo le trecce, o capelli effetto bagnato all'ora dell'aperitivo.

